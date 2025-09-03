Obavijesti

News

Komentari 1
NAPALI IH DRONOVIMA

Izrael napao mirovne snage UN-a u Libanonu: 'Ovo je ozbiljno'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izrael napao mirovne snage UN-a u Libanonu: 'Ovo je ozbiljno'
2
Foto: Mohamed Azakir

UNIFIL je rekao da je izraelska vojska bila unaprijed obaviještena o tome da će mirovne snage uklanjati blokade na cestama na području jugoistočno od sela Marwahin

Mirovne snage Ujedinjenih naroda u Libanonu (UNIFIL) su rekle da su izraelske bespilotne letjelice bacile četiri granate blizu njihovih pripadnika koji su uklanjali blokade na cestama do UN-ovog položaja u utorak ujutro.

- Ovo je jedan od najozbiljnijih napada na pripadnike i opremu UNIFIL-a od sporazuma o prekidu sukoba prošlog studenog - objavio je UNIFIL u priopćenju u srijedu. Jedna granata je pala unutar 20 metara, a tri unutar otprilike 100 metara od UN-ovih djelatnika i vozila.

UNIFIL je rekao da je izraelska vojska bila unaprijed obaviještena o tome da će mirovne snage uklanjati blokade na cestama na području jugoistočno od sela Marwahin.

Vijeće sigurnosti UN-a je prošlog tjedna jednoglasno produžilo mirovnu misiju u Libanonu do kraja 2026., nakon čega će započeti sigurno i uredno povlačenje.

UNIFIL, uspostavljen 1978., patrolira južnu granicu Libanona s Izraelom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
STRAVA U SLAVONIJI U septičkoj jami pronašli su ostatke žene! Netko ju je ubio i raskomadao?!
STIGLA I KRIM POLICIJA

STRAVA U SLAVONIJI U septičkoj jami pronašli su ostatke žene! Netko ju je ubio i raskomadao?!

Nekoliko službenih vozila krim-policije, temeljene policije i forenzike, cijeloga je dana bilo u ulici. Pretresao se svaki kutak kuće u kojoj su živjeli supružnici; razbijani su i neki betonski dijelovi dvorišta
Oko Putina ljudi s neprobojnim koferima. Jedan je za njegov izmet. Drugi za 'kraj svijeta'
PARADA U PEKINGU

Oko Putina ljudi s neprobojnim koferima. Jedan je za njegov izmet. Drugi za 'kraj svijeta'

Ruski predsjednik Vladimir Putin na put ne kreće bez posebnih aktovki, a tako je bilo i sada kad je dolazio u Kinu. Agenti koji putuju s njim pojavili su se s aktovkama koje se mogu koristiti kao štit
FOTO UŽASA Ovdje je u Slavoniji pronađeno raskomadano tijelo
PRONAŠLI TIJELO NESTALE ŽENE

FOTO UŽASA Ovdje je u Slavoniji pronađeno raskomadano tijelo

Nakon višesatne potrage, iz kuće su izneseni dokazi da je žena 'nestala' unutar svoja četiri zida. Kako neslužbeno doznajemo, ostaci njeziog tijela pronašli su u septičkoj jami

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025