Izrael napao mirovne snage UN-a u Libanonu: 'Ovo je ozbiljno'

Mirovne snage Ujedinjenih naroda u Libanonu (UNIFIL) su rekle da su izraelske bespilotne letjelice bacile četiri granate blizu njihovih pripadnika koji su uklanjali blokade na cestama do UN-ovog položaja u utorak ujutro.

- Ovo je jedan od najozbiljnijih napada na pripadnike i opremu UNIFIL-a od sporazuma o prekidu sukoba prošlog studenog - objavio je UNIFIL u priopćenju u srijedu. Jedna granata je pala unutar 20 metara, a tri unutar otprilike 100 metara od UN-ovih djelatnika i vozila.

UNIFIL je rekao da je izraelska vojska bila unaprijed obaviještena o tome da će mirovne snage uklanjati blokade na cestama na području jugoistočno od sela Marwahin.

Vijeće sigurnosti UN-a je prošlog tjedna jednoglasno produžilo mirovnu misiju u Libanonu do kraja 2026., nakon čega će započeti sigurno i uredno povlačenje.

UNIFIL, uspostavljen 1978., patrolira južnu granicu Libanona s Izraelom.