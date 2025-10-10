HGK: Digitalne smjernice za građevinare. Bolja kontrola troškova i veća konkurentnost

Hrvatska gospodarska komora (HGK) je u suradnji s Centrom za digitalnu izgradnju Hrvatska izradila Smjernice za digitalizaciju i modernizaciju gradilišnih procesa, kojima je cilj ubrzati prijelaz prema učinkovitijem, sigurnijem i transparentnijem građevinskom okruženju, izvijestili su u petak iz HGK. Smjernice donose sustavne preporuke za digitalizaciju gradilišnih procesa, a namijenjene su svim sudionicima građevinskog sektora, od malih i srednjih poduzeća do najvećih izvođača. Dokument je prema mišljenju potpredsjednice HGK-a za graditeljstvo i promet Mirjane Čagalj, važan za unaprjeđenje građevinskog sektora jer postavlja temelje za standardizirane, učinkovitije i transparentnije procese na gradilištima.

Njime se, kako je navela, potiče primjena digitalnih alata i tehnologija što doprinosi većoj sigurnosti, boljoj kontroli troškova, bržoj realizaciji projekata i jačanju konkurentnosti hrvatskih građevinskih tvrtki.

Predsjednica Centra za digitalnu izgradnju Hrvatska Monika Mlakić je istaknula kako digitalna prilagodba gradilišta nije pitanje izbora, već nužnost ako želimo konkurentan i održiv građevinski sektor. Smjernice su, kako je rekla, prvi su korak prema stvaranju zajedničkog jezika i alata koji će omogućiti da Hrvatska uhvati korak s europskim standardima.

Smjernice se temelje na uvidima europskih i nacionalnih istraživanja, iskustvima domaćih tvrtki te zakonodavnim i strateškim okvirima Republike Hrvatske. Umjesto naglih i opterećujućih promjena, naglasak je stavljen na postupno i realno uvođenje digitalnih alata u svakodnevne procese, uz jasne preporuke za edukaciju zaposlenika, interoperabilnost sustava i izradu nacionalne strategije digitalizacije graditeljstva.

Osim ljudskih čimbenika, naglašava se i važnost regulatornog okvira. Naime, od 2030. u Hrvatskoj će postati obvezna primjena BIM metodologije u javnim projektima (digitalni model zgrade), što otvara prostor za ubrzanu prilagodbu industrije, ali i nameće potrebu za jasnim standardima, nacionalnim protokolom i kontinuiranom edukacijom svih dionika.

Smjernice donose i primjere primjene digitalnih tehnologija na gradilištu - od IoT senzora, dronova i 3D skeniranja do umjetne inteligencije, virtualne i proširene stvarnosti te digitalnih blizanaca. Kroz prikaz mogućnosti svake tehnologije, dokument daje osnovne preporuke i alate koji mogu unaprijediti produktivnost gradilišta u Hrvatskoj, navode iz HGK.