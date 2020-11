HGK ukinuo članarine za one s ograničenim poslovanjem

<p>Hrvatska gospodarska komora (HGK) objavila je u petak da ukida članarine za tvrtke kojima je najnovijim epidemiološkim mjerama ograničeno poslovanje, a ta se mjera primjenjuje od početka studenoga do kraja godine.</p><p>Komora je donijela odluku da se, prema posljednjem paketu mjera za suzbijanje zaraze od 28. studenoga, privremeno ukida obveza plaćanja članarine za djelatnosti obuhvaćene odlukom. Odluka HGK primjenjuje se od 1. studenoga i vrijedi do 31. prosinca, navodi se u priopćenju.</p><p>Prema samoj odluci, članarina je ukunuta za tvrtke iz 20-ak djelatnosti, među kojima su i restorani i ostali objekati za pripremu i usluživanje hrane i pića, gradski i prigradski prijevoz, fitness centri, obrazovanje i poučavanje u području sporta, rekreacije, kulture itd.</p><p>Premijer Andrej Plenković u četvrtak je predstavio nove mjere za suzbijanje zaraze koronavirusom, a u segmentu gospodarstva one između ostalog obuhvaćaju i zatvaranje restorana, kafića, teretana i fitness centara. Mjere su donesene u konzultaciji s epidemiološkom strukom, na snagu će stupiti u subotu, 28. studenoga, a na snazi će biti najmanje do 21. prosinca.</p><p>"Svi smo zajedno u ovome i svi moramo podnijeti teret u balansiranju između zdravlja ljudi i zdravlja gospodarstva. Nužno je učiniti sve da pogođene djelatnosti mogu što lakše nastaviti poslovati i zapošljavati kada kriza završi", ističe predsjednik HGK Luka Burilović.</p><p>U priopćenju iz Komore podsjećaju i da su jučer apelirali da država na sebe preuzme najveći teret mjera usmjerenih očuvanju radnih mjesta i gospodarstva, iako će to imati posljedice na javne financije.</p><p>HGK je predložio i ponovno uvođenje moratorija na ovrhe, kao i ovrhe koje provodi porezna uprava, te moratorije na otplatu bankarskih kredita.</p><p>Komora u priopćenju podsjeća da je i u ožujku, zbog epidemije koronavirusa i temeljem odluke Stožera civilne zaštite o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja, privremeno bila ukinula obvezu plaćanja članarine tvrtkama kojima je bilo ograničeno poslovanje na razdoblje od tri mjeseca.</p>