Sastanku odr\u017eanom u\u00a0Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, uz ministre iz gotovo svih gospodarskih resora, izme\u0111u ostalih\u00a0nazo\u010dili su i predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), Hrvatske gospodarske komore (HGK), Hrvatske obrtni\u010dke komore, Udruge Glas poduzetnika te Udru\u017eenja ugostitelja Zagreba.

Ministar Aladrovi\u0107 izjavio je da se\u00a0razgovaralo o ugostiteljstvu, ali i\u00a0svim drugim djelatnostima kojima je obustavljen rad.\u00a0

Udru\u017eenja tra\u017ee i o\u010dekuju obe\u0161te\u0107enje\u00a0za razdoblje u kojem \u0107e vrijediti zabrana\u00a0rada.

- Mi smo sve te prijedloge prokomentirali, primili na znanje i uzeli smo si vrijeme, 'mini time-out'\u00a0za vikend, da iza\u0111emo s konkretnim prijedlozima -\u00a0izjavio je Aladrovi\u0107.

Mjere\u00a0za o\u010duvanje radnih mjesta, u smislu potpore od dvije do \u010detiri tisu\u0107e kuna za pla\u0107e radnika, i dalje ostaju\u00a0na snazi, ali \u0107e imati ve\u0107i obuhvat no do sada i bit\u00a0\u0107e osigurana dodatna sredstva,\u00a0izvijestio je Aladrovi\u0107.

Napomenuo je i da su ministar gospodarstva i odr\u017eivog razvoja Tomislav \u0106ori\u0107 i HAMAG-BICRO\u00a0dogovorili dodatnu alokaciju sredstava za \"covid\u00a0kredite\", odnosno kredite za kratkoro\u010dnu i srednjoro\u010dnu likvidnost.

Tre\u0107a faza se pak odnosi na svojevrsno obe\u0161te\u0107enje, odnosno pokri\u0107e dijela tro\u0161kova koji nastaju bez obzira obavlja li se gospodarska aktivnost, dodao je Aladrovi\u0107 te ponovio da se o\u010dekuje da \u0107e se tijekom vikenda iznjedriti neko rje\u0161enje koje bi po\u010detkom idu\u0107eg tjedna bilo i prezentirano.

Rekao je da su im danas prezentirana dva modela obe\u0161te\u0107enja, ranije ve\u0107 predstavljena u medijima, a na temelju toga \u0107e vidjeti koja su fiskalna ograni\u010denja dr\u017eavnog prora\u010duna, za \u0161to su i udruge poslodavaca pokazale razumijevanje.

No, unutar tih ograni\u010denja, Aladrovi\u0107 o\u010dekuje da \u0107e se prona\u0107i odre\u0111eni prostor za djelovanje vlade prema ugro\u017eenim sektorima te da \u0107e se na\u0107i \"idealan balans\".

Me\u0111utim, izjavio je da je te\u0161ko vjerovati da \u0107e u cijelosti prihvatiti jedan ili drugi model, no opet i uvjeren da \u0107e prona\u0107i konsenzus, smisao kojeg bi bio da se poslovna aktivnost nastavi i nakon koronakrize u punom obujmu u svim pogo\u0111enim sektorima.

- Na temelju svih prijedloga koje smo vidjeli formirati \u0107emo jedno\u00a0rje\u0161enje koje je dovoljno dobro - zaklju\u010dio je Aladrovi\u0107 te istaknuo da su svi prisutni na sastanku pokazali razumijevanje za poziciju vlade i to da \u0107e mjere biti definirane kroz nekoliko dana.

Mjere su i do sada bile pravovremene i adekvatne i takve \u0107e biti i sada, a bilo kakvo podizanje tenzija trenutno nije ni potrebno ni prihvatljvo, ustvrdio je Aladrovi\u0107,\u00a0 odgovaraju\u0107i na pitanje novinara o tome nije li neobi\u010dno da mjere ve\u0107 nisu donesene, kao i o izjavi predsjednika Udru\u017eenja ugostitelja Zagreba Franza Letice, koji je uo\u010di sastanka rekao da\u00a0je va\u017eno da se danas postigne dogovor.

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Mari\u0107 rekao je da, kada su u pitanju fiskalne mogu\u0107nosti i ograni\u010denja, dijalog bi bio puno lak\u0161i kada bi se znalo kako \u0107e se situacija s koronavirusom razvijati.

Ponovio je da dr\u017eavni prora\u010dun i u nadolaze\u0107em razdoblju mora biti dovoljno sna\u017ean i fleksibilan da odgovori na sve izazove, pri \u010demu treba biti spreman na sve dodatne negativne rizike.

Kada je rije\u010d o projekciji tro\u0161ka do 21. prosinca, do kada bi trebalo trajati novo \"zatvaranje\" dijela gospodarstva, Mari\u0107 nije \u017eelio licitirati radi li se o \"milijardama kuna ili eura\", tek ponoviv\u0161i da \u0107e mjere biti predstavljene idu\u0107eg tjedna, pa tako i njihova \"fiskalna te\u017eina\".

Tek je rekao kako je ovdje ipak rije\u010d o jednom mjesecu \"zatvaranja\" i puno u\u017eem segmentu \"lockdowna\".

Predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Marin Medak izjavio je da su svi na sastanku shvatili da se situacija ne mo\u017ee rije\u0161iti \"dok se pucne prstima\" i da se danas ne mogu dogovoriti.

- No imamo radni vikend, imamo po\u010detak idu\u0107eg tjedna kada \u0107emo do\u0107i do kona\u010dnih zaklju\u010daka, naravno u kapacitetima da zadovolje i nas i dr\u017eavu -\u00a0izjavio je Medak.

Apostrofirao je da je problema jako puno, da trenutno ne mogu na ni\u010demu inzistirati, a da zajedni\u010dki rade na cilju do kojeg se mo\u017ee do\u0107i.

Rekao je da sektor bilje\u017ei velike padove prometa, pri \u010demu ocjenjuje da\u00a0ugostiteljstvo nije izvor zaraze, pa da tako njegovim \"zatvaranjem\" ne\u0107e do\u0107i do pada broja zara\u017eenih, pa da \u0107e ostati zatvoreni i dalje, a tada mo\u017eda ne\u0107e ostvarivati ni 20 do 30 posto ukupnog prometa prije krize.

Vjeruje da \u0107e se dogovoriti mjere i obe\u0161te\u0107enje, te da tada ljudi u sektoru ne\u0107e ostajati bez posla.

Direktor Hrvatske udruge\u00a0poslodavaca (HUP) Damir Zori\u0107 rekao je da su,\u00a0uz\u00a0predstavnike vlade, sastanku prvenstveno nazo\u010dili predstavnici ugostiteljskog sektora, no kako je solidarno otvorena i tema drugih sektora koji se zbog novog \"zatvaranja\" nalaze u jednako te\u0161kom polo\u017eaju, poput prijevoznika, organizatora igara na sre\u0107u kao i segmenta rekreacije.

- O\u010dito je da nam slijedi, bez obzira \u0161to smo vrlo otvoreno i konstruktivno pri\u010dali, duga\u010dak radni vikend kako bismo po\u010detkom idu\u0107ega tjedna mogli govoriti o konkretnim mjerama koje \u0107e biti implementirane prema ugro\u017eenim sektorima -\u00a0izjavio je Zori\u0107.

Ugostiteljska udru\u017eenja u \u010detvrtak su predlo\u017eila\u00a0dva seta mjera koje bi im trebale pomo\u0107i da pre\u017eive novo \"zatvaranje\".

Prvi model obe\u0161te\u0107enja\u00a0dugoro\u010dnijeg je karaktera i bazira se na nekoliko mjera. Rije\u010d je o smanjenju stope PDV-a na pet posto na razdoblje od tri godine te dugoro\u010dno na 13 posto za sve ugostitelje, potom o nastavku potpora za o\u010duvanje radnih mjesta do travnja 2021.\u00a0\u0161to zna\u010di 4.000 kuna uz otpis pripadaju\u0107ih poreza i doprinosa (do 1. svibnja 2021.)\u00a0

Predla\u017eu i obe\u0161te\u0107enje od 10 eura po \u010detvornom metru prostora te \"covid\" kreditiranje uz dr\u017eavne potpore kako bi se osigurala likvidnost, tj.\u00a0HAMAG-BICRO krediti za likvidnost na tri godine uz dodatne ciljane garancije i moratorij\u00a0kreditnih obveza za poduzetnike kojima je onemogu\u0107en rad.

Ugostitelji bi, kako je re\u010deno u \u010detvrtak na konferenciji za novinare koju je organizirala Hrvatska udruga poslodavaca, uz pomo\u0107 kredita izdr\u017eali razdoblje obustave aktivnosti,\u00a0a potom kroz smanjenu stopu PDV-a ostvarili ve\u0107e prihode od \u010dega bi i dr\u017eava dugoro\u010dno profitirala, uzme li se u obzir da s ni\u017eim poreznim stopama idu i ve\u0107e uplate u prora\u010dun. Ugostitelji pritom ukazuju na potrebu brzog ispla\u0107ivanja kredita jer na njih sada pre\u010desto predugo \u010dekaju.

Drugi model\u00a0obe\u0161te\u0107enja baziran je na osiguranju prihoda samim poduzetnicima, a ne samo za radnike i njihove pla\u0107e i to u iznosu od 50 posto prometa od istog razdoblja pro\u0161le godine, kao direktna dotacija iz koje se ispla\u0107uju i radnici uz oprost doprinosa. Nadalje, taj model uklju\u010duje i osloba\u0111anje od svih fiksnih\u00a0obveza za vrijeme trajanja \"lockdowna\" na svim razinama vlasti i to najamnina, komunalnih\u00a0naknada, komunalnih\u00a0usluga poput\u00a0odvoza sme\u0107a, vodne naknade spomeni\u010dke\u00a0rente\u00a0i sl. Isto tako, ugostitelji predla\u017eu osloba\u0111anje od parafiskalnih nameta, kao posebnog tro\u0161ka koji dodatno optere\u0107uje poslodavce.

Sastanku održanom u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, uz ministre iz gotovo svih gospodarskih resora, između ostalih nazočili su i predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), Hrvatske gospodarske komore (HGK), Hrvatske obrtničke komore, Udruge Glas poduzetnika te Udruženja ugostitelja Zagreba.

Ministar Aladrović izjavio je da se razgovaralo o ugostiteljstvu, ali i svim drugim djelatnostima kojima je obustavljen rad. 

Udruženja traže i očekuju obeštećenje za razdoblje u kojem će vrijediti zabrana rada.

- Mi smo sve te prijedloge prokomentirali, primili na znanje i uzeli smo si vrijeme, 'mini time-out' za vikend, da izađemo s konkretnim prijedlozima - izjavio je Aladrović.

Mjere za očuvanje radnih mjesta, u smislu potpore od dvije do četiri tisuće kuna za plaće radnika, i dalje ostaju na snazi, ali će imati veći obuhvat no do sada i bit će osigurana dodatna sredstva, izvijestio je Aladrović.

Napomenuo je i da su ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić i HAMAG-BICRO dogovorili dodatnu alokaciju sredstava za "covid kredite", odnosno kredite za kratkoročnu i srednjoročnu likvidnost.

Treća faza se pak odnosi na svojevrsno obeštećenje, odnosno pokriće dijela troškova koji nastaju bez obzira obavlja li se gospodarska aktivnost, dodao je Aladrović te ponovio da se očekuje da će se tijekom vikenda iznjedriti neko rješenje koje bi početkom idućeg tjedna bilo i prezentirano.

Rekao je da su im danas prezentirana dva modela obeštećenja, ranije već predstavljena u medijima, a na temelju toga će vidjeti koja su fiskalna ograničenja državnog proračuna, za što su i udruge poslodavaca pokazale razumijevanje.

No, unutar tih ograničenja, Aladrović očekuje da će se pronaći određeni prostor za djelovanje vlade prema ugroženim sektorima te da će se naći "idealan balans".

Međutim, izjavio je da je teško vjerovati da će u cijelosti prihvatiti jedan ili drugi model, no opet i uvjeren da će pronaći konsenzus, smisao kojeg bi bio da se poslovna aktivnost nastavi i nakon koronakrize u punom obujmu u svim pogođenim sektorima.

- Na temelju svih prijedloga koje smo vidjeli formirati ćemo jedno rješenje koje je dovoljno dobro - zaključio je Aladrović te istaknuo da su svi prisutni na sastanku pokazali razumijevanje za poziciju vlade i to da će mjere biti definirane kroz nekoliko dana.

Mjere su i do sada bile pravovremene i adekvatne i takve će biti i sada, a bilo kakvo podizanje tenzija trenutno nije ni potrebno ni prihvatljvo, ustvrdio je Aladrović, odgovarajući na pitanje novinara o tome nije li neobično da mjere već nisu donesene, kao i o izjavi predsjednika Udruženja ugostitelja Zagreba Franza Letice, koji je uoči sastanka rekao da je važno da se danas postigne dogovor.

Marić: Idući tjedan ćemo znati "fiskalnu težinu" mjera

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić rekao je da, kada su u pitanju fiskalne mogućnosti i ograničenja, dijalog bi bio puno lakši kada bi se znalo kako će se situacija s koronavirusom razvijati.

Ponovio je da državni proračun i u nadolazećem razdoblju mora biti dovoljno snažan i fleksibilan da odgovori na sve izazove, pri čemu treba biti spreman na sve dodatne negativne rizike.

Kada je riječ o projekciji troška do 21. prosinca, do kada bi trebalo trajati novo "zatvaranje" dijela gospodarstva, Marić nije želio licitirati radi li se o "milijardama kuna ili eura", tek ponovivši da će mjere biti predstavljene idućeg tjedna, pa tako i njihova "fiskalna težina".

Tek je rekao kako je ovdje ipak riječ o jednom mjesecu "zatvaranja" i puno užem segmentu "lockdowna".

Predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Marin Medak izjavio je da su svi na sastanku shvatili da se situacija ne može riješiti "dok se pucne prstima" i da se danas ne mogu dogovoriti.

- No imamo radni vikend, imamo početak idućeg tjedna kada ćemo doći do konačnih zaključaka, naravno u kapacitetima da zadovolje i nas i državu - izjavio je Medak.

Apostrofirao je da je problema jako puno, da trenutno ne mogu na ničemu inzistirati, a da zajednički rade na cilju do kojeg se može doći.

Rekao je da sektor bilježi velike padove prometa, pri čemu ocjenjuje da ugostiteljstvo nije izvor zaraze, pa da tako njegovim "zatvaranjem" neće doći do pada broja zaraženih, pa da će ostati zatvoreni i dalje, a tada možda neće ostvarivati ni 20 do 30 posto ukupnog prometa prije krize.

Vjeruje da će se dogovoriti mjere i obeštećenje, te da tada ljudi u sektoru neće ostajati bez posla.

Direktor Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Damir Zorić rekao je da su, uz predstavnike vlade, sastanku prvenstveno nazočili predstavnici ugostiteljskog sektora, no kako je solidarno otvorena i tema drugih sektora koji se zbog novog "zatvaranja" nalaze u jednako teškom položaju, poput prijevoznika, organizatora igara na sreću kao i segmenta rekreacije.

- Očito je da nam slijedi, bez obzira što smo vrlo otvoreno i konstruktivno pričali, dugačak radni vikend kako bismo početkom idućega tjedna mogli govoriti o konkretnim mjerama koje će biti implementirane prema ugroženim sektorima - izjavio je Zorić.

Dva modela obeštećenja

Ugostiteljska udruženja u četvrtak su predložila dva seta mjera koje bi im trebale pomoći da prežive novo "zatvaranje".

Prvi model obeštećenja dugoročnijeg je karaktera i bazira se na nekoliko mjera. Riječ je o smanjenju stope PDV-a na pet posto na razdoblje od tri godine te dugoročno na 13 posto za sve ugostitelje, potom o nastavku potpora za očuvanje radnih mjesta do travnja 2021. što znači 4.000 kuna uz otpis pripadajućih poreza i doprinosa (do 1. svibnja 2021.) 

Predlažu i obeštećenje od 10 eura po četvornom metru prostora te "covid" kreditiranje uz državne potpore kako bi se osigurala likvidnost, tj. HAMAG-BICRO krediti za likvidnost na tri godine uz dodatne ciljane garancije i moratorij kreditnih obveza za poduzetnike kojima je onemogućen rad.

Ugostitelji bi, kako je rečeno u četvrtak na konferenciji za novinare koju je organizirala Hrvatska udruga poslodavaca, uz pomoć kredita izdržali razdoblje obustave aktivnosti, a potom kroz smanjenu stopu PDV-a ostvarili veće prihode od čega bi i država dugoročno profitirala, uzme li se u obzir da s nižim poreznim stopama idu i veće uplate u proračun. Ugostitelji pritom ukazuju na potrebu brzog isplaćivanja kredita jer na njih sada prečesto predugo čekaju.

Drugi model obeštećenja baziran je na osiguranju prihoda samim poduzetnicima, a ne samo za radnike i njihove plaće i to u iznosu od 50 posto prometa od istog razdoblja prošle godine, kao direktna dotacija iz koje se isplaćuju i radnici uz oprost doprinosa. Nadalje, taj model uključuje i oslobađanje od svih fiksnih obveza za vrijeme trajanja "lockdowna" na svim razinama vlasti i to najamnina, komunalnih naknada, komunalnih usluga poput odvoza smeća, vodne naknade spomeničke rente i sl. Isto tako, ugostitelji predlažu oslobađanje od parafiskalnih nameta, kao posebnog troška koji dodatno opterećuje poslodavce.