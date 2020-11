HGP: Podaci o padu BDP-a su znak da je loša situacija, ali je u skladu s onim što se očekuje

Iz HGK kažu da se izvješće o BDP-u očekivalo zbog turističke sezone i kvartala u kojem se ostvaruje oko 28 posto godišnje vrijednosti BDP-a i i približno 40 posto godišnje vrijednosti izvoza roba i usluga

<p>Ti podaci pokazuju da je pod utjecajem pandemije i prvenstveno znatno lošijih ostvarenja u turizmu BDP na godišnjoj razini pao za 10%. Pritom je očekivano najveći negativan utjecaj imao realni pad vrijednosti izvoza usluga od 32,3%, a potom i pad osobne potrošnje, odnosno potrošnje stanovništva od 7,5%, navode iz Hrvatrske gospodarske komore.</p><p>Ostatak priopćenja pročitajte u nastavku:</p><p>S druge strane, proizvodna metoda obračuna BDP-a pokazuje da je pod utjecajem takvog kretanja potražnje daleko najveći utjecaj na pad bruto dodane vrijednosti ili pojednostavljeno proizvodnje, imala grupa djelatnosti koja objedinjuje trgovinu na veliko i malo, prijevoz, ugostiteljstvo te usluge smještaja čiji je BDV smanjen 24,4%. Bruto dodana vrijednost prerađivačke industrije istodobno je u drugom kvartalu smanjena za neznatnih 1,6%.</p><p>S obzirom da je u prvom ovogodišnjem kvartalu ostvaren tek neznatan rast BDP-a, a u drugom izražen pad od čak 15,4%, ukupan pad na razini prva tri kvartala iznosio je 8,8% i približio se procijenjenom padu za cijelu godinu koji bi prema zadnjoj procjeni Ministarstva financija trebao iznositi 8,0%, a prema zadnjoj procjeni Europske komisije -9,6%. Daleko najveći negativan utjecaj na kretanje BDP-a u prva tri kvartala imao je realni pad izvoza usluga od čak 47,1%, a potom i realni pad osobne potrošnje koja čini oko 40% ukupne potražnje od 7,1%. Na pad izvoza usluga utjecala su daleko manja ostvarenja u turizmu, dok je na pad osobne potrošnje najviše utjecalo zatvaranje gospodarstva u drugom kvartalu te znatno smanjivanje sklonosti potrošnji zbog nesigurnosti izazvane pandemijom. Tako je uz lagani nastavak rasta neto plaća i umjereno negativne trendove na tržištu rada zahvaljujući mjerama Vlade RH za očuvanje radnih mjesta, nakon ožujka došlo do znatnog usporavanja kreditne aktivnosti prema stanovništvu.</p><p>Pored smanjivanja ovih kategorija potražnje zabilježen je i pad bruto investicija u fiksni kapital za 5,2%, a povećano je stanje zaliha te državna potrošnja za 2,2%. Smanjivanje ukupne potražnje je dovelo do smanjivanja proizvodnje roba i usluga, pri čemu je najveći pad zabilježen kod trgovine na veliko i malo, prijevoza te ugostiteljstva, ali i do smanjivanja realne vrijednosti uvoza roba i usluga od 15,8%. Međutim, kod većeg broja djelatnosti zabilježen je rast, pri čemu su najviše stope od oko četiri posto zabilježene kod informacija i komunikacija te građevinarstva.</p><p>Svi ovi trendovi približno su odgovarali kretanjima na globalnoj razini, kao i kretanjima na razini EU. Točnije, gospodarska aktivnost na razini Europske unije smanjena je u prva tri kvartala za 7,0% pri čemu je kod svih dvadeset članica za koje su dostupni podaci došlo do pada BDP-a. Pritom je najveći pad od 11,5% zabilježen u Španjolskoj, a najmanji od 1,4% u Litvi. Sve članice pogođene su pandemijom i padom domaće i inozemne potražnje, a također ih je obilježila i smanjena sklonost potrošnji. Prema podacima Eurostata sezonski prilagođena stopa štednje stanovništva EU u odnosu na prethodni kvartal je u drugom kvartalu skočila na 23,9%, daleko najvišu kvartalnu razinu u razdoblju od početka 2008. godine za koje su dostupni podaci, dok je istodobno stopa investiranja bila najniža, a pad potrošnje per capita daleko najizraženiji.</p><p>Dakle, i današnji podaci o kretanju BDP-a pokazali su da je situacija u hrvatskom gospodarstvu u ovoj godini loša, ali je u skladu s očekivanjima i posljedicama pandemije, te u skladu s kretanjima u globalnom okruženju.</p>