SRETAN ISHOD

HGSS-ovci kod Kalnika spasili čovjeka (38) s Down sidromom

Piše Marta Divjak,
Foto: HGSS

Na terenu su se još nalazili i policijski službenici, dva člana JVP Koprivnica te LU Srndač. Zajedničkim trudom, osoba je pronađena te je neozlijeđena predana obitelji

HGSS-ovci su u subotu osiguravali “Kalnik trail”, tradicionalnu utrku na obroncima Kalnika, no na povratku u bazu, dobili su dojavu o nestanku trideset osmogodišnjaka na području Velike Branjske koji se udaljio od majke prilikom šetnje šumom, a koji ima Downov sindrom te još nekoliko dijagnoza.

Foto: HGSS

- Vrlo brzo dolazimo na teren, a nekoliko naših članova bilo je u dolasku. Na terenu su se još nalazili i policijski službenici, dva člana JVP Koprivnica te LU Srndač. Zajedničkim trudom, osoba je pronađena te je neozlijeđena predana obitelji - naveli su u objavi te dodali kako napominju kako je suradnja između sudionika spašavanja bila suradnička što doprinosi pozitivnim rezultatima čime se nadamo i u budućnosti.

Ovime je stanica Koprivnica pokazala da ima sposoban i kvalitetan kadar koji se može nositi s raznovrsnim intervencijama i time doprinositi društvu.

