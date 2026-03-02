Obavijesti

TRAGEDIJA

HGSS se oprostio od preminulog člana: Dino je bio vrijedan i predan član, čovjek velikog srca

Foto: HGSS

Od Dine Trojaka oprostili su se navijači NK Varteksa, White Stonesi. Napisali su kako je sa svojim predanim radom, strašću i srcem ostavio dubok trag u klubu

Admiral

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) se oprostio od člana Dine Trojaka koji je preminuo u 35. godini života. Naglasili su da je uvijek bio spreman pomoći drugima, te su istaknuli kako je svojim znanjem, radom i ljudskošću ostavio dubok trag na kolege. 

Foto: HGSS

- S velikom tugom opraštamo se od Dine Trojaka našeg prijatelja i člana HGSS Stanice Varaždin. Njegov doprinos radu stanice, kao i njegov odnos prema kolegama, prijateljima i zajednici, ostat će trajno upamćeni. U ovim teškim trenucima izražavamo iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga voljeli i poštovali - stoji u objavi. 

Od Trojaka oprostili su se navijači NK Varteksa, White Stonesi. 

Nažalost, napustio nas je Dino Trojak, pripadnik White Stonesa i čovjek koji je svojim predanim radom, strašću i srcem ostavio dubok trag u NK Varteksu. Njegova odanost klubu, zajednici i ljudima oko sebe ostat će trajno zapamćena. Počivao u miru - napisali su.

Foto: Facebook@WhiteStones

Posljednji ispraćaj bit će 03. ožujka 2026. godine u 12:30 sati na varaždinskom groblju.

