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LUDE INTERVENCIJE 2026. PLUS+

HGSS spašava baš sve! ’Crno Biokovo’, zip-line, pad zmaja...

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 3 min
HGSS spašava baš sve! ’Crno Biokovo’, zip-line, pad zmaja...
Foto: HGSS
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Članovi HGSS-a i u 2026. su bez razmišljanja išli u najteže akcije spašavanja ljudi koji su zapeli na planinama, ali i zatvorenim te opasnim zaleđenim cestama

Izgubljeni šetači, iscrpljeni planinari, prometne blokade zbog ekstremnih vremenskih uvjeta, pad motornog zmaja i nesreća na zip-lineu samo su dio intervencija koje su tijekom prve polovine 2026. odradili pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja.

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