Članovi HGSS-a i u 2026. su bez razmišljanja išli u najteže akcije spašavanja ljudi koji su zapeli na planinama, ali i zatvorenim te opasnim zaleđenim cestama
LUDE INTERVENCIJE 2026. PLUS+
HGSS spašava baš sve! ’Crno Biokovo’, zip-line, pad zmaja...
Čitanje članka: 3 min
Izgubljeni šetači, iscrpljeni planinari, prometne blokade zbog ekstremnih vremenskih uvjeta, pad motornog zmaja i nesreća na zip-lineu samo su dio intervencija koje su tijekom prve polovine 2026. odradili pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku