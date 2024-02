HGSS traži 1,5 milijuna eura: Morat će unajmiti helikopter za spašavanje tijekom sezone?

Prema potpisanom dodatku Ugovora za nabavu, na zahtjev tvrtke Bell Textron Inc. produljen je krajnji rok za isporuku helikoptera do 30. studenoga 2024. godine. Potrebno je dodatno vrijeme za završetak certifikacije Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA).

Odgovorili su nam to iz Ministarstva unutarnjih poslova na pitanje gdje je zapela isporuka dva moderna helikoptera za sustav Civilne zaštite. Trebali su biti isporučeni još u rujnu 2023. te je već tad trebala početi obuka pilota, tehničara, ali i vježbe spasilačkih ekipa za sve akcije. Naime, riječ je o najmodernijim letjelicama Subaru Bell 412EPX, koji će u sebi imati ugrađene module za medicinsku evakuaciju, traganje i spašavanje. Njima bi trebali upravljati piloti iz sustava MUP-a te nemaju veze s projektom helikopterske hitne. Njihova vrijednost je 36,2 milijuna eura s PDV-om, a 85 posto novca stiglo je iz fondova Europske unije. Projekt započet 2020. trebao je biti završen 2023., no zbog birokracije ugroženo je provođenje spasilačkih misija tijekom cijele godine, a najviše u nadolazećoj ljetnoj turističkoj sezoni.

- Oni da i sad stignu, trebat će pola godine kako bi uopće ušli u redoviti sustav. Oni su izgubljeni za ovu sezonu - kažu nam ljudi iz sustava Civilne zaštite.

Najviše problema će zato imati HGSS, koji je država zakonom obvezala da provodi helikopterska spašavanja. Do sada su imali vrhunsku suradnju s Ministarstvom obrane. Hvalili su helikopter Mi-8 zbog opreme i vojne pilote, no vojni sustav polako izlazi iz civilnih akcija. Naime, Hrvatska je 14 svojih helikoptera Mi-8 proslijedila Ukrajini, dok su ostale letjelice Mi-171, koje moraju odrađivati sve od vojnih zadataka pa do prijevoza pacijenata i gašenja požara. Novi vojni helikopteri Black Hawk nisu namijenjeni i opremljeni za spašavanje, nego samo za transport.

Neslužbeno doznajemo kako zato u HGSS-u razmatraju najam helikoptera za spašavanje, a za to će im trebati 1,5 milijuna eura kako bi pokrili godinu dana rada. U to, osim akcija, spadaju i redovite vježbe.

- Zakazan je sastanak sljedećeg tjedna u MORH-u radi dogovora o broju sati naleta helikoptera Mi-171 za potrebe našeg redovitog ljetnog dežurstva u Divuljama. Još očekujemo odgovor MUP-a na naš zahtjev, upućen krajem prošle godine, za sastanak o pripremama za dolazak helikoptera Civilne zaštite. To uključuje i pitanje njihova stacioniranja za naše operativne potrebe. Nažalost, često se suočavamo s izazovom da ne možemo raspolagati helikopterima kad su nam najpotrebniji, a to predstavlja značajan rizik. Velika je sreća da nije došlo do većih incidenata - kaže nam Marko Rakovac, izvršni pročelnik HGSS-a.