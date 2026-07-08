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PLENARNA SJEDNICA

HHO: Marijan Knezović izabran jednoglasno u Upravni odbor Hrvatskog helsinškog odbora

Piše 24sata,
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HHO: Marijan Knezović izabran jednoglasno u Upravni odbor Hrvatskog helsinškog odbora
Foto: Facebook
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Na Plenarnoj sjednici Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava jednoglasno su prihvaćeni novi članovi Odbora: Suhair Ibrahim, Marijan Knezović i Jozo Kožulović. HOO ostaje predan zaštiti ljudskih prava

Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava je na Plenarnoj sjednici održanoj 3. srpnja 2026. jednoglasno prihvatio nove članove Odbora: Suhaira Ibrahima, Marijana Knezovića i Jozu Kožulovića.

HHO izražava zadovoljstvo što se njegovom radu pridružuju osobe različitih profesionalnih i životnih iskustava, koje svojim znanjem, angažmanom i javnim djelovanjem mogu pridonijeti daljnjem jačanju misije Odbora. U vremenu brojnih društvenih izazova, HHO i dalje ostaje predan zaštiti ljudskih prava, slobode govora, dostojanstva svake osobe te promicanju dijaloga i međusobnog uvažavanja. 

Marijan Knezović se o ulasku u HOO oglasio na Facebooku.

- (...) Kroz povijest su kroz ovu organizaciju prolazili ljudi potpuno različitih, često i suprotstavljenih uvjerenja, od Žarka Puhovskog i Čede Prodanovića pa sve do Gibonnija. S mnogima od njih ne dijelim ni svjetonazor ni političke stavove, ali duboko poštujem tradiciju koja je okupljala različite spektre oko samo jedne ideje, zaštite slabijeg od moći države i politike.

Sve što radim u javnom prostoru radim isključivo volonterski. Nemam stranku, nemam državnu funkciju, nemam proračunski ugovor, niti šefa koji mi može nametnuti mišljenje. Ništa od toga niti ne želim niti trebam. Imam samo svoje ime, prezime, čistu savjest i sada ovaj mandat, kao i sve svoje dosadašnje stavove koji su uklesani u kamen. Sloboda govora nema cijenu, a da bi ostala slobodna, ne smije ovisiti o tuđem budžetu. 

Hvala Upravnom odboru na jednoglasnom povjerenju. Moja borba sada postaje samo organiziranija, glasnija i ustrajnija. Prerano smo se opustili, posao tek počinje. Bit će i dovršen...

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