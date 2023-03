Hill: Sporazum Srbije i Kosova je pravno obvezujući i bez potpisa, važna implementacija

Dogovor koji su Srbija i Kosovo postigli u Ohridu pravno je obvezujući i bez potpisa, potvrdio je u utorak američki veleposlanik u Beogradu Christopher Hill, istaknuvši kao jedan od ključnih elementa sporazuma to što su preuzete obveze za obje strane postale dijelom procesa njihovih europskih integracija.

Bio sam uključen u mnoge pregovore u kojima nije bilo potpisa na kraju procesa. Znam da ima mnogo diskusije oko toga, ali ne mislim da je to jako važno. Pravo pitanje je nastaviti s implementacijom i to će biti zanimljivo vidjeti narednih tjedana i mjeseci, rekao je Hill u izjavi agenciji FoNet.

On je naglasio kako je vlastima u Prištini "jasno stavljeno do znanja" da je formiranje Zajednice srpskih općina (ZSO) "hitno i važno", podsjetivši da je to obaveza koja je tripartitno prihvaćena prije 10 godina - od Kosova, Srbije, ali i EU.

Iz ugla srpske javnosti veoma je važno da međunarodne organizacije, kao EU, imaju sporazum kojeg se strane moraju pridržavati i osigurati njegovu implementaciju, rekao je Hill, istaknuvši kako je ZSO važna za srpsku zajednicu na Kosovu i njenu sigurnost i budućnost.

Upitan o izjavi srbijanskog predsjednika Aleksandar Vučića da će Aneks europskog prijedloga primjenjivati "do crvenih linija", američki diplomat je odgovorio kako je Vučić "jasno rekao šta može prihvatiti, a što ne".

Umjesto da govorimo o crvenim linijama, trebamo se fokusirati na činjenicu da je on bio veoma jasan šta može učiniti sa EU, kako i kada, što mislim da je u redu. Mislim da to treba biti urađeno i na drugoj strani", poručio je Hill.

Poslije subotnjeg 12-satnog sastanka u Ohridu na kojem su Beograd i Priština, pod pokroviteljstvom EU-a, prihvatili Aneks europskog sporazuma o normalizaciji odnosa, iz iz Washingtona i iz Bruxellesa je više puta naglašeno da su ti dokumenti pravno obavezujući, bez obzira što nisu potpisani, te da će to objema stranama biti mjerljiv dio pregovaračkog okvira na putu ka Europskoj uniji.

