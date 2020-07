Hitna dojurila u pomoć, zasuli ju kamenjem i ozlijedili djelatnika!

U Krilu Jesenice suprug pacijentice kamenjem zasuo vozilo hitne pomoći, zdravstveni radnici hitne pritom zadobili vidne tjelesne ozljede. Napadi na medicinske radnike su svakodnevni i sad već nebrojeni

<p>U Dugom Ratu istočno od Splita u utorak je, prilikom liječničke intervencije, napadnut i lakše ozlijeđen zdravstveni djelatnik Hitne medicinske pomoći, a iz Hrvatske udruge za medicinsko pravo apelirali su na državne institucije da se takvi napadi konačno zaustave i sankcioniraju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Heroji iz hitne!</strong></p><p>- Jutros oko 8,40 sati primili smo dojavu da je prilikom liječničke intervencije u Dugom Ratu jedan od članova Hitne medicinske pomoći lakše ozlijeđen - rekao je za Hinu <strong>Jerko Kurevija</strong>, policijski službenik za odnose s javnošću u splitsko-dalmatinskoj Policijskoj upravi.</p><p>Objasnio je kako je pri dolasku na liječničku intervenciju, na koju su bili pozvani, medicinsko osoblje Hitne pomoći najprije verbalno napala jedna osoba i potom bacala kamenje u smjeru članova Hitne pomoći.</p><p>- Pritom je jedan član Hitne pomoći zadobio lakšu ozljedu - rekao je Kurevija i dodao kako je u tijeku kriminalističko istraživanje o tom događaju.</p><p>Hrvatska udruga za medicinsko pravo izvijestila je da je u mjestu Krilo Jesenice suprug pacijentice kamenjem zasuo vozilo hitne pomoći i da su zdravstveni radnici hitne pritom zadobili vidne tjelesne ozljede.</p><p>Iz udruge su uputili oštri apel svim državnim institucijama, ponajprije nadležnim državnim tijelima da se konačno zaustave i spriječe te sankcioniraju "sada već svakodnevni i nebrojeni napadi na zdravstvene radnike".</p><p>Podsjetili su da je stupanjem na snagu izmjena i dopuna Kaznenog zakona, s kojim je prije više od od godinu i pol dana definirano novo kazneno djelo - prisila prema zdravstvenom radniku - pokušalo pravno zakonodavnim putem djelovati da se smanje i spriječe napadi na zdravstvene radnike.</p><p>Statistika, ističu, ne ide tome u prilog jer je napada više nego ikada do sada.</p><p>- Susrećemo se sa situacijama da se dogode napadi na zdravstvene radnike, a da represivna tijela ne reagiraju ili reagiraju i dalje na način da zdravstveni radnici sami moraju pokretati kaznene progone protiv napadača ili ako se već podnese određena prijava protiv počinitelja, ista bude odbačena ili neprocesuirana - upozorili su.</p><p>Takvim primjerom, ocijenili su, državna tijela ne ulijevaju nikakvu sigurnost i povjerenje u rad državnih institucija.</p><p>Kao problem su istaknuli i izostajanje potrebne edukacije svih čimbenika da je nasilje nad zdravstvenim radnicima neprihvatljivo, kao i promptno i oštro sankcioniranje takvih situacija od strane države.</p><p>- Strah kod zdravstvenog radnika te bojazan od novih napada, a da se s druge strane nema prevelike nade i povjerenja u državne institucije, dovodi do toga da zdravstveni radnici neće moći pružati zdravstvenu skrb na način kako bi to zaista mogli činiti da su sigurni u svom radnom okruženju - poručili su iz Hrvatske udruge za medicinsko pravo.</p><p>Izrazili su uvjerenje da će u ovom slučaju "institucije ipak odraditi svoj posao" što prije te sankcionirati ovakav nasilni čin.</p><p>- Ujedno smatramo da će ovakav i slični slučajevi potaknuti resorno ministarstvo na nužne promjene u zdravstvenom sustavu koje su potrebne na svim razinama zdravstvene zaštite - stoji u priopćenju HUMP-a.</p>