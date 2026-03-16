U Splitu snimljen auto koji ne smije voziti hrvatskim cestama: 'Ne smijem vam puno reći..

Prolaznici na splitskoj benzinskoj postaji sinoć su ostali zatečeni prizorom koji više priliči setu znanstveno-fantastičnog filma nego dalmatinskoj svakodnevici. Na platformi vučne službe, čvrsto osiguran gurtnama, stajao je masivni Tesla Cybertruck, čelični monstrum Elona Muska koji izaziva divljenje i kontroverze diljem svijeta. Iako ovaj futuristički pick-up rijetko viđamo na europskim prometnicama, ovaj je primjerak bio je izložen u Splitu.

Kako doznajemo, od vučne službe, Cybertruck su prevozili u Zagreb, gdje će biti izložen.

- Prevozimo ga s jedne lokacije gdje je bio izložen, na drugu, u Zagreb. Ne smijem vam puno reći - rekao nam je kratko zaposlenik.

Zabranjena prodaja u Europi

Iako strogi sigurnosni propisi Europske unije i dalje predstavljaju prepreku za njegovu masovnu prodaju na našem tržištu, interes domaće javnosti ne jenjava.

Cybertruck težak je gotovo sedam tona, oklopljen je čelikom, dužine gotovo šest metara, širine 2,2 metra, te je visok 179 cm. Vozilo je teško gotovo pet tona, te se može podizati od tla i do 43,3 cm. Ljubitelje električnih automobila najviše će oduševiti podaci o jačini tri električna motora jačine 834 konja. Iz Tesle tvrde kako jednim punjenjem može odvoziti i do 547 kilometara.

Foto: Čitatelj 24sata

No upravo "nabrijane" performanse razlog su zbog kojeg se Tesla Cybertruck neće prodavati u EU, pa tako ni u Hrvatskoj. Bruto težina mu je prevelika za B kategoriju vozila, što znači da bi vozačima u EU trebala vozačka dozvola za kamione.

Osim toga, u Europi uglavnom nema punionica s Teslinim NACS utikačima. Dok Tesla ne ispuni obećanje i prilagodi “vanzemaljca” europskim propisima, Tesla Cybertruck će se moći pogledati kao reklamni izložak.

Otporan na metke

Jedna od glavnih karakteristika koje Tesla predstavlja je karoserija od nehrđajućeg čelika. Auto je navodno otporan na metke, no nisu svi uvjereni u sigurnost auta.

Auto za cestu, ali i kampiranje

Tesla ima Camp Mode, odnosno, potpuno je opremljen za održavanje svjetala, štednjaka, glazbe, grijača. Za sve to Powershare Mobile Connector s kojim može puniti i druga vozila.

Neviđen paket baterija

Auto ima strukturni paket baterija, s komponentama postavljenim ispod sjedala i središnje konzole. Paket je dovoljno jak da Cybertruck može napajati i kuću.