'Hitna pomoć se zabila u auto, a policija u Hitnu': Prometna nesreća kod bolnice u Splitu...

Jedna osoba ozlijeđena je u prometnoj nesreći koja se u četvrtak nešto iza 13 sati dogodila u blizini bolnice Firule u Splitu. U nesreći su sudjelovala tri vozila - jedno osobno vozilo, vozilo policije te vozilo Hitne pomoći, javlja Dalmacija Danas koja je i objavila fotografije prometne.

Foto: Dalmacija Danas

"Hitna se zabila u auto, a policija u hitnu", kazao je svjedok nesreće.

Uzrok nesreće i šteta utvrdit će se nakon očevida. Nije poznata težina ozljeda ozlijeđene osobe.