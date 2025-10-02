"Hitna se zabila u auto, a policija u hitnu", kazao je svjedok nesreće.
OZLIJEĐENA JEDNA OSOBA
'Hitna pomoć se zabila u auto, a policija u Hitnu': Prometna nesreća kod bolnice u Splitu...
Čitanje članka: < 1 min
Jedna osoba ozlijeđena je u prometnoj nesreći koja se u četvrtak nešto iza 13 sati dogodila u blizini bolnice Firule u Splitu. U nesreći su sudjelovala tri vozila - jedno osobno vozilo, vozilo policije te vozilo Hitne pomoći, javlja Dalmacija Danas koja je i objavila fotografije prometne.
"Hitna se zabila u auto, a policija u hitnu", kazao je svjedok nesreće.
Uzrok nesreće i šteta utvrdit će se nakon očevida. Nije poznata težina ozljeda ozlijeđene osobe.
