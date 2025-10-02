Obavijesti

OZLIJEĐENA JEDNA OSOBA

'Hitna pomoć se zabila u auto, a policija u Hitnu': Prometna nesreća kod bolnice u Splitu...

"Hitna se zabila u auto, a policija u hitnu", kazao je svjedok nesreće.

Jedna osoba ozlijeđena je u prometnoj nesreći koja se u četvrtak nešto iza 13 sati dogodila u blizini bolnice Firule u Splitu. U nesreći su sudjelovala tri vozila - jedno osobno vozilo, vozilo policije te vozilo Hitne pomoći, javlja Dalmacija Danas koja je i objavila fotografije prometne.

Uzrok nesreće i šteta utvrdit će se nakon očevida. Nije poznata težina ozljeda ozlijeđene osobe.

Nikica Jelavić ide na ispitivanje u DORH zbog prijetnji nakon utakmice! Evo što je točno rekao
24SATA DOZNAJU

Nikica Jelavić ide na ispitivanje u DORH zbog prijetnji nakon utakmice! Evo što je točno rekao

Radi se o utakmici Lokomotive i Hajduka u kojoj je bilo sporno zaleđe nakon prvog gola. Nikica Jelavić mlađi je trener Lokomotive, a njegov stric i imenjak je burno reagirao prema sucima i poručio da će ih kazniti
Vodič: Sve 'rupe' inkluzivnog dodatka. Iznajmljuju li sobe, odmah gube pravo na pomoć...
NELOGIČNOST ZAKONA

Vodič: Sve 'rupe' inkluzivnog dodatka. Iznajmljuju li sobe, odmah gube pravo na pomoć...

Za prve tri razine potpore nema ograničenja, neovisno o imovini. Tako i multimilijarder može dobiti naknadu. Ograničenja postoje za dvije razine najnižih potpora...
Ubio je oca, ranio majku i kćer. Bombom raznio obiteljsku kuću, prijetio da su i na Oktoberfestu!
DETALJI DRAME U MÜNCHENU

Ubio je oca, ranio majku i kćer. Bombom raznio obiteljsku kuću, prijetio da su i na Oktoberfestu!

Martin P. (57) je u srijedu ubio oca te ranio svoju majku i kćer. Zapalio je kuću pa ubio sebe. U poštanskom sandučiću ostavio je prijetnju. Tvrdio je da je postavio bombe na svjetski poznatoj manifestaciji

