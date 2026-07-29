Hitna u Sl. Brodu: 'Došli smo na mjesto gdje je pretučen mladić'

Policija je uhitila mlađu osobu koju dovodi u vezu s napadom na 31-godišnjaka na području Slavonskog Broda, izvijestila je Policijska uprava brodsko-posavska. Sumnja se da je osumnjičeni 26. srpnja tijekom noći na ulici fizički napao 31-godišnjaka i zadao mu više udaraca. Ozlijeđenom muškarcu pružena je liječnička pomoć u slavonskobrodskoj bolnici, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti napada. Osumnjičenog dovode u vezu s pokušajem nanošenja teške tjelesne ozljede.

Društvenim mrežama proteklih se dana proširila snimka napada koji se navodno dogodio u noći sa subote na nedjelju u Zajčevoj ulici u središtu Slavonskog Broda. Na snimci se vidi kako napadač više puta udara muškarca koji leži na cesti i ne pruža otpor. Udara ga nogama, vuče po cesti, a zatim mu ponovno zadaje udarce u glavu. Napad promatra skupina ljudi, no samo je jedna osoba pokušala zaustaviti nasilje. Muškarac je prišao napadaču i odvojio ga od ozlijeđenog, nakon čega se oko njih okupilo još nekoliko osoba.

Sestra napadnutog muškarca rekla je za 24sata da je njezin brat ozlijeđen i u šoku. Prema njezinim riječima, vraćao se sam iz izlaska kada mu je skupina mladića počela dobacivati i provocirati ga.

- Brat ih je prvo ignorirao, ali su oni krenuli za njim. Rekao im je da ga ostave na miru i da ide kući, no nastavili su ga provocirati. Počeo je trčati, ali su krenuli za njim. Pao je i tada su ga dohvatili. Nije pružao otpor, a nakon udarca nogom u glavu izgubio je svijest - rekla je.

Hitna: Na mjesto događaja stigli smo za devet minuta

Prema podacima Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, tim hitne medicinske službe izašao je na intervenciju odmah nakon zaprimljenog poziva i na mjesto događaja stigao u roku od devet minuta. Dispečeri hitne medicinske službe o događaju su obavijestili i policiju. Nakon medicinske obrade na mjestu događaja pacijent je vozilom hitne medicinske službe prevezen na Objedinjeni hitni bolnički prijam Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu.