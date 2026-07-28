Uhitili su napadača iz Sl. Broda: Mladića (31) brutalno udarao!

Policija je uhitila mlađu osobu koju povezuje s napadom na 31-godišnjaka na području Slavonskog Broda, izvijestila je Policijska uprava brodsko-posavska. Sumnja se da je osumnjičeni 26. srpnja tijekom noći na ulici fizički napao 31-godišnjaka i zadao mu više udaraca. Ozlijeđenom muškarcu liječnička pomoć pružena je u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen.

Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti napada. Osumnjičenog dovode u vezu s pokušajem nanošenja teške tjelesne ozljede.

Podsjetimo, društvenim mrežama proteklih dana proširila se snimka brutalnog napada koji se navodno dogodio u noći sa subote na nedjelju u Zajčevoj ulici u središtu Slavonskog Broda. Na snimci se vidi kako napadač više puta udara mladića koji leži na cesti i ne pruža otpor. Udara ga nogama, vuče po cesti, a zatim mu ponovno zadaje udarce u glavu.

Napad promatra skupina ljudi, no samo je jedna osoba pokušala zaustaviti nasilje. Muškarac je prišao napadaču i odvojio ga od ozlijeđenog mladića, nakon čega se oko njih okupilo još nekoliko ljudi. Snimka tada završava.

24sata stupila su u kontakt sa sestrom mladića koji je brutalno pretučen. Kaže kako je njezin brat ozlijeđen i u šoku.

- Napadnut je moj brat. On se te noći vraćao pješke iz izlaska. Bio je sam. Dok je prolazio pored Fine, ta skupina dečki mu je počela dobacivati nešto, provocirati, iako ga uopće ne poznaju niti on zna ikoga od njih. To rade svakoga vikenda, uvijek su na istom mjestu, i svi to znamo. Brat ih je prvo ignorirao, ali su oni krenuli za njim. Rekao im je da ga ostave na miru, da ide kući, ali oni su i dalje provocirali. Počeo je trčati, ali su oni potrčali za njim. Nažalost, pao je, i tu su ga dohvatili. Moj brat je povučen, ima 30 godina, ali se uopće ne zna tući. Zapravo nije ni stigao pružiti nikakav otpor. Dok je ustajao, rekao im je da ga ne tuku, da mora u Njemačku nazad na posao, ali ovaj sa snimke ga je udario nogom u glavu i on je izgubio svijest. Potom kreće to brutalno nasilje nad njim - govori nam sestra napadnutog mladića koji je zbog dobivenih ozlijeda završio u bolnici. VIŠE PROČITAJTE OVDJE.