Sestra pretučenog mladića u Sl. Brodu za 24sata: 'Vikao im je da ga ne tuku, oni su nastavili jače'

Čitav Slavonski Brod 'digao se na noge' nakon što je društvenim mrežama objavljen snimak novog brutalnog napada na mladića u Zajčevoj ulici u centru grada. Sve se odvilo u noći na nedjelju, u 4 sata ujutro, ispred zgrade Fine. Na snimci se jasno vidi 7-8 ljudi okupljenih oko mladića koji bespomoćno leži na kolniku.

Jedan od napadača ga, unatoč tome što je ovaj nesvjesti, nastavlja brutalno udarati šakama po tijelu i glavi, uz pokoji udarac nogom. Pri tome psuje i bijesno viče. Tek kada uslijede udarci u nizu ostali mladići ga odvlače od onesvještenog, vikajući njegovo ime i da ga prestane tući. Čini se kao da se i oni boje agresivnog napadača, iako su mu prijatelji. Kako se onesvješteni nalazi na cesti, odvlače ga s ceste malo sa strane.

Uznemirujuća snimka premlaćivanja širi se društvenim mrežama.

Sve je snimila, doznajemo, 17-godišnja djevojka koja slučajno nailazi na taj prizor. Pozvala je policiju i Hitnu pomoć.

24sata stupila su u kontakt sa sestrom mladića koji je brutalno pretučen. Kaže kako je njezin brat ozlijeđen i u šoku.

- Napadnut je moj brat. On se te noći vraćao pješke iz izlaska. Bio je sam. Dok je prolazio pored Fine, ta skupina dečki mu je počela dobacivati nešto, provocirati, iako ga uopće ne poznaju niti on zna ikoga od njih. To rade svakoga vikenda, uvijek su na istom mjestu, i svi to znamo. Brat ih je prvo ignorirao, ali su oni krenuli za njim. Rekao im je da ga ostave na miru, da ide kući, ali oni su i dalje provocirali. Počeo je trčati, ali su oni potrčali za njim. Nažalost, pao je, i tu su ga dohvatili. Moj brat je povučen, ima 30 godina, ali se uopće ne zna tući. Zapravo nije ni stigao pružiti nikakav otpor. Dok je ustajao, rekao im je da ga ne tuku, da mora u Njemačku nazad na posao, ali ovaj sa snimke ga je udario nogom u glavu i on je izgubio svijest. Potom kreće to brutalno nasilje nad njim - govori nam sestra napadnutog mladića koji je zbog dobivenih ozlijeda završio u bolnici.

Kako je napadač, navodno maloljetnik, urlao po ulici, to je probudilo nekolicinu stanara koji tu žive i koji su vidjeli nasilje.

- Jedan čovjek je izašao na ulicu i kada je vidio da mog brata mlate, ušao je u kuću po bejzbol palicu. Kada je vratio, ovi su se razbježali. Ali su saznali i da je pozvana policija. Ta djevojka koja je sve snimala zvala je policiju i Hitnu, polijevala mog brata vodom. Iako je policija udaljena doslovno 5 minuta pješke od mjesta događaja, došli su tek za 20 minuta. Hitna se nije ni pojavila. Kada je policija konačno došla, oni su ga stavili u auto i odvezli u bolnicu - govori dalje sestra napadnutog mladića.

U bolnici su ga pregledali i rekli mu da je imao sreće. Nema unutarnjih krvarenja ni teških ozlijeda.

Foto: Facebook

- Šivali su mu arkadu, cijela glava mu je natečena, ima podljeve ispod očiju, tijelo puno modrica, stalno mu se vrti u glavi i sve ga boli. Trebao je ostati u bolnici, ali je rekao da ne želi. Nadao se ići nazad za Njemačku, jer tamo živi i radi, ali nije mogao. Poprilično je u šoku. Ne može spavati, cijelu noć hoda po stanu. Priznao je i da ga je strah izaći na ulicu. Mi u Brodu nemamo dobra iskustva s policijom kada su takve stvari u pitanju. Naša policija ne kažnjava takve napade. Kada sam objavila snimku napada na mogu brata, javilo mi se jako puno roditelja čija su djeca također napadnuta, ali nitko za to nije kažnjen. Sada su svi ljuti i traže pravdu. Ovaj napadač će to opet napraviti. Zar ja moram strahovati pustiti svoju djecu na ulicu zbog takvih - ogorčena je sestra napadnutog mladića.

Kaže kako i ona i brat žele ostati anonimni jer se boje te ekipe koja svakog vikenda provocira i pravi nerede.

- Taj mladić, koji je najviše tukao moga brata, već je poznat policiji po sličnim napadima. Ali ništa mu ne mogu. Nikada nije bio sankcioniran, valjda zato što je maloljetan. Taj mladi čovjek očigledno ima neki psihički problem s kojime se netko treba pozabaviti, dok nekoga ne ubije - dodaje.

Policija još nije dala službeno priopćenje vezano za taj brutalni napad, iako se on dogodio prije dva dana. Neslužbeno doznajemo da još utvrđuju identitet osoba koje se povezuje s tim napadom te da bi maloljetni napadač mogao biti uskoro uhićen.