Nakon jednog od najtoplijih početaka veljače u znanoj povijesti, od ovoga četvrtka počelo je osjetno hladnije razdoblje koje će potrajati barem tjedan dana, i u kojem postoji umjerena, ponegdje i velika opasnost od hladnog vala koji može djelovati na zdravlje. Pritom će na kopnu prevladavati suho, uz dosta sunčanog vremena, ali do subote i cjelodnevne "minuse", ujutro mjestimice i dvoznamenkaste. Manjih će već od petka biti i na Jadranu, gdje će povremeno jaka i olujna bura pojačavati hladnoću, a i onemogućavati normalno prometovanje, osobito za vikend. Uz to valja spomenuti i subotnju mjestimičnu kišu, čak i snijeg, uglavnom na južnom i dijelu srednjeg Jadrana, kaže Zoran Vakula za HRT.

Nakon u noći i ujutro ponegdje jake bure - tijekom petka će na jugu Hrvatske biti manje vjetrovito, ali hladnije nego u četvrtak- iako prevladavajuće sunčano, osobito prijepodne. Ujutro od -2 do 3 °C, a poslijepodne oko 7 °C. Podjednako razmjerno hladno, uz jutarnje "minuse" i ponegdje uz more, bit će i na srednjem Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije. Bura će oslabjeti, ali će još mjestimice biti jaka, na udare i olujna, uz more umjereno valovito i valovito, prema otvorenome i jače valovito. Nakon sunčanog prijepodneva, u nastavku će dana oblaci biti sve mnogobrojniji.

I u gorju i na sjevernom Jadranu poslijepodne oblačnije od prijepodneva. Pritom bura i dalje često jaka, podno Velebita lokalno i olujna, vjerojatno i s orkanskim udarima. Jutarnja temperatura uz more od -3 do 2 °C, u unutrašnjosti Istre oko -5 °C, a u gorju većinom od -15 do -10 °C. I danju u gorju "negativna", a uz more od 2 do 5 °C.

U središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, ali hladno, uz cjelodnevne "minuse", pri čemu osobito valja upozoriti na najnižu noćnu i jutarnju temperaturu, koja će se spuštati i do oko -9 °C, što bi osobito teško mogli podnositi beskućnici, kao i oni u slabo grijanim kontejnerima i montažnim kućicama na Banovini.

Hladnoća neće izostati ni u Slavoniji, Baranji i Srijemu, iako će biti sunčano, gdjekad i bez oblačka. Osjet hladnoće pojačavat će slab do umjeren sjeverozapadnjak.

I sljedećih dana razmjerno hladno, na kopnu uz najnižu temperaturu ponegdje i nižu od -10 °C, a i najviša će u subotu većinom biti negativna. Osjećaj hladnoće pojačavat će često umjeren vjetar, gdjegod i jak. Pritom za vikend opet oblačnije, mjestimice uz malo snijega, uglavnom u gorju, unutrašnjosti Dalmacije i posebice u Konavlima, a u ponedjeljak pretežno sunčano.

Na Jadranu u ponedjeljak vjerojatno i vedro. No, za vikend također promjenjivo oblačno, uglavnom u subotu na južnom i dijelu srednjeg Jadrana uz mjestimice malo kiše, pa i snijega. Uz umjerenu i jaku buru, ponegdje i olujnu, i to ne samo na udare, temperatura zraka bit će razmjerno niska, tijekom noći i jutra većinom u "minusu" pa postoji umjerena, većinom čak i velika opasnost od hladnog vala koji može djelovati na zdravlje.

Biometeorološke prilike će nakon duljeg nepovoljnog razdoblja biti razmjerno povoljne na području grada Zagreba. Zbog niskih temperatura zraka potreban je oprez, osobito kod plućnih i srčanih bolesnika. Sunčano vrijeme će za mnoge biti poticajno i podržavat će dobro raspoloženje i primjerenu radnu koncentraciju. Zbog jakog sjevernog vjetra osjet hladnoće će biti pojačan, pa je potrebna adekvatna zaštita.

Vremenska prognoza za sutra

Za sutra najavljuju u nizinama unutrašnjosti pretežno sunčano, u gorju djelomice sunčano, a na Jadranu umjereno do pretežno oblačno s tek kraćim sunčanom razdobljima a može pasti i malo susnježice ili snijega, ponajprije u Dalmaciji. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jaka i olujna bura, a osobito podno Velebita na udare moguće i okranska. Najniža temperatura od -11 do -6 na kopnu, te između -4 i 1 °C na moru. Najviša dnevna većinom između -5 i 0 a na Jadranu od 0 do 5 °C.

HAK: Poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima

Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima pa iz Hrvatskog autokluba vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zbog olujnog vjetra za sav je promet zatvorena dionica Jadranske magistrale (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, izvijestio je HAK.

Samo za osobna vozila otvoreni su: autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak za ostale skupine je državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina-DC50 i DC27), autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (obilazak za ostale je državnom cestom kroz Gorski kotar-DC3), Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja, državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački (DC54) i Paški most.

Na dionici Jadranske magistrale (DC8) između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a na dionici od Bakra do Novog Vinodolskog,  autocesti A7 Draga-Šmrika i lokalnoj cesti LC58107 Križišće-Kraljevica zabrana je dodatno za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).

Na Krčkom mostu zabrana je prometa za I skupinu vozila (motocikli, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobusi na kat i autobusi duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu sa jednom osovinom). 

Zimski su uvjeti, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obvezna zimska oprema u Lici na državnoj cesti DC25 Gospić-Karlobag (D8).

Na graničnom prijelazu Bajakovo- Batrovci terena vozila na izlaz čekaju jedan sat.

U prekidu su katamaranska linija Novalja-Rab-Rijeka i trajektna linija Porozina - Brestova.

Zbog najave loših vremenskih uvjeta, orkanske bure, za petak 12. veljače i za subotu, 13.veljače putovanje Pula-Zadar na brzobrodskoj liniji 9141 neće se održati. Putovanje će se održati u nedjelju 14. veljače, izvijestio je HAK.