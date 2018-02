Hladniji od Sibira: Temperature u minusima zahvatile Hrvatsku

Većina Hrvatske, osim nekih najjužnijih dijelova, jučer se probudila u dubokome minusu te živa u termometrima cijeli dan nije prelazila ništicu.

Foto: 24sata/24sata

Najhladnije je bilo na Zavižanu, gdje je u podne izmjereno tek -22°C. Osjet hladnoće pojačavala je orkanska bura, zbog koje se činilo kao da je temperatura zapravo -42°C. Za usporedbu, u sjeveroistočnoj i sjevernoj Europi temperature zraka jučer su se kretale od -15 do -30 stupnjeva, no zbog nedostatka vjetra osjet hladnoće bio je manji.

Zbog snijega koji je od jutra počeo padati u Šibeniku nije bilo nastave. Nije je bilo ni u Gorskom kotaru. U Zagrebu su škole i vrtići radili normalno, no neki su imali problema s grijanjem. Kako je javio čitatelj, u Dječjem vrtiću “Petar Pan” u Španovićevoj zbog kvara na peći na lož-ulje djeca su bila u jaknama.

Zbog kvara bez grijanja

Do 10 sati otklonili su kvar. Ovaj najavljeni sibirskom val hladnoće koji prolazi našim područjem najekstremnije temperature donosi u srijedu i četvrtak. No već su se barke diljem jadranske obale smrzavale, snijeg je padao u Rijeci, na Lastovu, na Hvaru, na Braču te u Tribunju, u okolici Dubrovnika, pa čak i na Visu. Tamošnja djeca su mu se obradovala, no zimske službe nisu.

Što se tiče potrošnje struje, u HEP-u kažu da u ovom tjednu očekuju 28 posto veću potrošnju nego u istom razdoblju prošle godine, kad su dnevne temperature iznosile i do 20°C.

- Najveća ukupna dnevna zimska potrošnja zabilježena je 7. veljače 2012. godine i iznosila je 63.780 MWh, dok je najviše struje u jednom satu potrošeno 3193 MW - kazali su nam iz HEP-a. S obzirom na najave ekstremno niskih temperatura u idućim danima, moguće je i rušenje rekorda potrošnje iz 2012. Spremni su na “sibirsku zimu” te su osigurali dovoljne količine električne energije, uz napomenu da kućanstva čine oko 35 posto ukupne potrošnje struje u Hrvatskoj. Toplana u Karlovcu zbog ovog vala hladnoće kani grijati korisnike 24 sata na dan.

Vjetar je, pak, prevrtao kontejnere u Rijeci. Snijeg i niske temperature donijeli su probleme i u prometu. Kamionima se nije moglo sigurno probiti do Istre i Dalmacije, a zastoja je bilo i u željezničkom prometu.

Tako su nam iz HŽ Infrastrukture potvrdili da je zbog zamrzavanja kočnica teretni vlak zastao u Fužinama, a putnički koji prometuje na relaciji Zagreb - Rijeka zastao je u kolodvoru Moravice. Njegove putnike kombijima su prevezli do Rijeke.

Slična sudbina zadesila je i drugi putnički vlak koji je prometovao iz Zagreba za Rijeku, koji je zastao u Delnicama.

- Čišćenje snijega otežavaju ekstremni uvjeti poput jakog vjetra koji je puhao do 100 kilometara na sat. Zbog niskih temperatura dolazi i do kvarova - kažu u HŽ Infrastrukturi.

Najhladniji je bio Jakutsk

Najniže temperature, prema američkoj stranici za praćenje vremenskih prilika AccuWeather, jučer su izmjerene u ruskom Jakutsku. Tamo je izmjereno -29°C.

Nalazi se u istoj regiji kao gradić Ojmjakon, koji je najhladnije naseljeno mjesto na Zemlji. Zimi se temperature spuštaju ispod -50°C, a tamo je izmjerena i najniža temperatura na Sjevernoj polutki, koja je iznosila -67,7°C.

Ime mu u prijevodu znači “voda koja se ne smrzava”, a dobio ga je prema obližnjem izvoru vruće vode.

Dubrovačko primorje pod snijegom

Nastavlja se hladni val na području cijele Dubrovačko-neretvanske županije, a na pojedinim predjelima napadalo je nekoliko centimetara snijega te su u dijelovima Neretve, na Pelješcu, te dijelovima Korčule i Konavala proglašeni zimski uvjeti, priopćeno je u ponedjeljak navečer iz Županije.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Prema navodima direktora Dubrovnik cesta Roberta Krile tijekom večeri rad zimske službe je intenziviran.

Na poluotoku Pelješcu proglašeni zimski uvjeti na cestama D414 i D415, doznaje se u Policijskoj upravi dubrovačko-neretvanskoj.

Na otoku Korčuli snijeg zadržava i u priobalnom pojasu, u 18 sati zatvorena je DC118 od skretanja za Smokvicu do raskrižja u Pupnatu, rekao je načelnik Stožera civilne zaštite grada Korčule Ivan Šale.

Načelnik Općine Orebić Tomislav Ančić istaknuo je kako su na tom predjelu također jaki snježni nanosi, a načelnik Policijske postaje Ston Braco Roso rekao je kako su u Orebiću i Stonu blokade te da vozila bez zimske opreme ne mogu proći. ”Dubrovačko primorje je pod 4-5 centimetara snijega. Pelješac je pod snijegom cijeli. Temperatura je ispod 4 stupnja Celzijeva,” rekao je Roso.

Snijeg pada gotovo u cijeloj dolini Neretve, izvijestio je načelnik Stožera civilne zaštite grada Metkovića Damir Raić. ”Snijeg pada pojačanog intenziteta te ostaje na tlu, odnosno cesti. Sve gradske službe su aktivirane te je u tijeku posipanje svih cesta. U Opuzenu, Pločama ali i ostatku doline Neretve je ista situacija”, rekao je Raić.

Ceste na Mljetu su prohodne i zasoljene, no na snazi su zimski uvjeti. ”Čistimo od 16 sati, ima dosta naslaga po državnoj cesti i nerazvrstanim cestama. Prometnica je za sada prohodna, vidjet ćemo što će biti. Na snazi su zimski uvjeti”, rekao je zapovjednik JVP Mljet Mario Dabelić, navodi se u priopćenju.