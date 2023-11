Hladno i kišovito. Meteorolozi najavljuju i snijeg. Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend!

Umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice izraženijom, a moguća je i grmljavina. Uz pad temperature, od sredine dana u najvišem gorju mogući su susnježica i snijeg. Prema kraju dana sa zapada prestanak oborine i postupno razvedravanje, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za petak.

Bit će vjetrovito, u početku uz umjeren do jak jugozapadni vjetar, na Jadranu i jugo. Od sredine dana vjetar u okretanju na umjeren i jak na udare olujan sjeverozapadni i sjeverni, duž obale i bura. Najviša dnevna temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva Celzijevih.

Upalio se crveni alarm za dva područja, i to riječku regiju te srednju Dalmaciju. I to zbog jakog vjetra, odnosno olujne bure. Najjači udari se očekuju i do 130 kilometara na sat.

DHMZ izdao upozorenje za ta dva područja: Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

Isto upozorenje vrijedi i za sutra. Osim toga, i Kvarner i Sjeverna Dalmacija su pod narančastim upozorenjem zbog jakog vjetra. Ostatak Hrvatske je u 'žutom' zbog olujnih udara bure te mogućih izraženijih pljuskova s grmljavinom.

Sljedećih dana hladnije, u unutrašnjosti uz jutarnji mraz, te za vikend većinom suho, uz dosta sunčanih sati, ali u subotu još vjetrovito, ponajviše u Podunavlju. Od ponedjeljka opet oblačnije, uz oborine. I na Jadranu u ponedjeljak nova južina i kiša, a tijekom hladnijeg vikenda pretežno sunčano, uz buru i tramontanu, osobito u subotu često jake pa i olujne, piše HRT.

Portal Dalmacija Danas donosi posebnu prognozu za Dalmaciju:

Danas se očekuje promjenjivo vrijeme s više oblaka u prvom dijelu dana, kada će mjestimice biti kiše, pljuskova i grmljavine, no neka će područja ostati suha ili uz vrlo male količine kiše. Tijekom dana postupan prestanak oborina i postupno razvedravanje. Još samo u noći će puhati jugo koje će ujutro prestati, a na sjevernom Jadranu će zapuhati tramontana koja će se brzo proširiti morem prema jugu. Na otvorenom su mogući vrlo jaki udari tramontane. Navečer će vjetar okretati na jaku buru koja će podno Velebita i Biokova u noći na subotu biti olujna, mogući su prolazni orkanski udari. Minimalne jutarnje temperature u Dalmatinskoj zagori od 8 do 13°C, uz obalu i na otocima od 13 do 18°C. Najviše dnevne temperature 13°C ponegdje u zaobalju do 20°C uz obalu i na otocima. Navečer osjetno hladnije.

Subota će biti pretežno vedra. Ujutro će puhati umjerena do pojačana bura i tramontana, slabit će u drugom dijelu dana. Bit će osjetno hladnije, a osjet hladnoće ujutro će povećavati bura. Minimalne jutarnje temperature zraka u Dalmatinskoj zagori od 0 do 5°C, uz obalu i na otocima od 5 do 10°C. Najviše dnevne temperature od 7 do 14°C.

Pretežno vedro bit će i u nedjelju. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, danju slaba tramontana. Jutro još malo hladnije pa će mraza biti diljem Zagore, ali i ponegdje u unutrašnjosti otoka. Najviše dnevne temperature od 7 do 14°C.

U ponedjeljak još pretežno sunčano i suho. Vjetar slab, navečer će zapuhati jugo. Bit će neznatno toplije.

Prognozu vremena možete pratiti svaki dan OVDJE.