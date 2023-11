Hladno, vjetrovito, kišno: Sutra za Jadran izdali žuti alarm zbog juga. U gorju je moguć i snijeg

Umjereno do pretežno oblačno, ujutro u unutrašnjosti ponegdje s maglom. Na Jadranu i uz njega mjestimice kiša, osobito poslijepodne i navečer. Zapuhat će umjeren do jak jugozapadnjak. Na Jadranu umjereno i jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od -5 do -1, na Jadranu između 3 i 8. Najviša dnevna od 4 do 9, na Jadranu između 10 i 14 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak.

Foto: DHMZ

Nakon hladnog jutra u ponedjeljak će na kopnu okrenuti na jugo. Postupno će se naoblačiti, past će pritom malo kiše, u najvišem gorju i snijeg. Na Jadranu će početkom tjedna jačati jugo, koje će u utorak naglo okrenuti na sjeverozapadni vjetar.

Foto: DHMZ

Sutra je za gotovo cijeli Jadran izdano žuto upozorenje zbog jakog juga i jugozapadnog vjetra.