Hladnokrvno ubio deset ljudi: 'Mislim da je demon u meni...'

Dennis Rader ubio je 10 ljudi, uključujući i dvoje djece, u Wichiti u Kansasu tijekom 17 godina. Serijski ubojica voli sebe nazivati 'BTK', skraćeno od "bind, torture and kill", odnosno "vezanje, mučenje i ubojstvo", a uhićen je 2005. godine.

- Kako bi čovjek poput mene, član crkve koji je podignuo obitelj, mogao izaći iz kuće i učiniti ovakve stvari - rekao je novinaru Larryju Hattebergu u intervjuu.

- Znam da ovo nije kršćanski, ali mislim da je demon u meni - rekao je Rader te dodao kako je demon ušao u njega dok je bio jako mlad.

The Serial Killer Next Door: The Shocking True Story Of Dennis Rader, The BTK Killer https://t.co/qTEfkavaIQ pic.twitter.com/3g54JhnZl8 — Oxygen (@oxygen) September 2, 2018

- Praktički me kontrolirao - objasnio je.

Na pitanje ima li kakvih osjećaja prema 10 žrtava koje je ubio, rekao je da ima "osjeća puno toga prema njima".

- Mislim da je to više osjećaj postignuća - rekao je u intervjuu.

Postojala je i 11. žrtva

Rader je bio vođa Luternaske crkve u Kansasu, a ubojstva je uspješno krio od svoje supruge i dvoje djece. Istaknuo je kako je svoju "mračnu stranu" počeo doživljavati kad je bio u osmom razredu, a kako ga je do ubojstva dovela želja za slavom i moći.

Nedavno je svoju životnu priču ispričao profesorici forenzične psihologije na Sveučilištu u DeSalesu Katherine Ramsland koja je objavila knjigu - 'Ispovijesti serijskog ubojice: Neispričana priča Dennisa Radera'. Svi prihodi koje je Ramsland dobije idu obiteljima žrtava ubojice.

Churchgoer, boy scout leader, and one of the most notorious serial killers in American history. Go inside the mind of The #BTK Killer on a special event #Snapped: Notorious next Sunday, September 2 at 6/5c on #Oxygen. pic.twitter.com/1zs3N0nGFw — Oxygen (@oxygen) August 27, 2018

U knjizi je Rader objasnio kako je trebala biti i 11. žrtva koju je htio objesiti u njezinom domu, no uhićen je prije toga. O cijelom planu je napisao čak tri i pol stranice teksta.

- To je trebalo biti moje veliko finale, a kako bi bilo drugačije, nakon što ju objesim sam namjeravao zapaliti kuću - napisao je.

Dodao je i kako je bio blizu izvršenja svoje zamisli. Ženi je pokucao na stražnja vrata, no odustao je od plana kada su došli radnici koji su ženi uređivali dvorište. Svoj plan prebacio je na proljeće 2005. godine, no uhićen je par mjeseci ranije. I policiji je, nakon uhićenja, ispričao svoj plan, no oni nisu htjeli zabrinuti ženu koja je trebala biti 11. žrtva serijskog ubojice.

Ubio cijelu obitelj 1974. godine

Rader je inače rođen i odrastao u Wichiti, a još kao malo dijete mučio je i ubijao životinje. Radio je različite poslove, od prodaje opreme za kampiranje, do prodaje i instalacije alarma i sigurnosnih sustava. Najvjerojatnije je na tom poslu naučio i kako provaliti u kuće svojih žrtava.

Brutal BTK killer explains why he murdered 10 people in new documentary: https://t.co/Ie5ieOYGfP pic.twitter.com/ef7JF1rFlG — RealClearLife (@RealClearLife) September 2, 2018

Prve žrtve ubio je 1974. godine i to četiri člana obitelji Otero - Josepha, njegovu ženu Julie i sina je zadavio, a kćer Josephine objesio je u podrumu. Iste godine ubio je Kathryn Bright nožem.

Shirley Vian i Nancy Fox je zadavio 1977. godine.

Tek nekoliko godina kasnije, 1985. godine nastavio je s ubijanjem. Ubio je susjedu iz ulice, Marine Hedge. Ugušio je idućih godina i Vicki Wegerle te Dolores Davis, koja mu je bila i zadnja žrtva 1991. godine.

Odala ga - disketa

Policija mu je ušla u trag kad je Rader počeo slati pisma u kojima priznaje ubojstva, potpisujući se kao 'BTK Killer'. U jednom od navrata je poslao floppy disk, odnosno disketu, misleći da mu tako policija ne može ući u trag. No, brzo se raskrinkao. Na disketi su bili i podaci koji su upleli i Luteransku crkvu koju je vodio, a imao je i isti crni Jeep Cherokee koji je viđen na mjestima ubojstava.

To nisu bili jaki dokazi protiv Radera, no zato je policija uspjela nabaviti DNK njegove kćeri koji su usporedili s DNK-om pronađenim na mjestu ubojstva.

Dennis Rader uhićen je 25. veljače 2005. godine i optužen za sva ubojstva. Sve je priznao i detaljno opisao na sudu. Određeno mu je 10 životnih kazni - jedna životna po žrtvi.