Hloverka opet promovira Makarsku: 'Ukrala mi je slike i objavila ih na svom Facebooku'

Direktorica Turističke zajednice i bivša novinarka uzela je tuđi autorski materijal bez dopuštenja i objavila ga kao reklamu na svom Facebooku

<p>Hloverka Novak Srzić opet ima problema s promocijom Makarske rivijere. Šefica makarske Turističke zajednice ovaj put nije posegnula za slikama iz Mozambika. Ograničila se na mažnjavanje materijala lokalnog autora. </p><p>Što se dogodilo? Bivša novinarka Hloverka odlučila je na svom, sad već glasovitom, Facebook profilu, pozvati svekoliko pučanstvo na otvaranje nove atrakcije iznad Makarske. </p><p>- "Nebeska šetnica" na našem Biokovu...nova senzacionalna atrakcija Makarske i naše rivijere...otvaranje 2. srpnja...dragi prijatelji.svi ste pozvani - napisala je, bez naših pravopisnih intervencija prije pet dana na Fejsu. Objavu je popratila prigodnim kolažom fotografija nebeske šetnice.</p><p>Samo što to nisu bile fotografije, niti je Hloverka zatražila dozvolu od originalnog autora za objavu.</p><p>Naime, kolaž je zapravo posloženi niz screenshotova koje je dronom snimio Mario Dedić, na internetu poznatiji kao <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8Y83WQ_Cz_o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2FRlRdXmhKc_ZACeQwXiVLpoUa3vCRlC186o2nH0Y6JPjGVqC8xy2AjV0" target="_blank">Cro Drone</a>. Snimke je objavio 23. lipnja i, blago rečeno, bijesan je zbog Hloverkinog postupka. </p><p>Precizno nam je naveo sekunde iz kojih su izrezani screenshotovi (provjerili smo, u pravu je) i uputio nas na komentar kojim je upozorio šeficu makarske Turističke zajednice na nepoštivanje autorskih prava. </p><p>- Vi i dalje nastavljate karijeru novinarke...neovlašteno koristite moje fotografije u svrhu promocije dal sebe il mjesta nebitno. Nije fer niti pošteno, mogli ste se bar javiti, ovako ću vam morati brisati post - napisao joj je na Facebooku ispod objavljenog kolaža. Također, poslao nam je i screenshot privatne poruke koju joj je uputio. Hloverka nije odgovarala punih pet dana, sve do našeg poziva. </p><h2>'Opće javno dobro'</h2><p>Zanimalo nas je zašto je ova bivša novinarka bez pitanja uzela nečiji autorski materijal i objavila ga na svom profilu.</p><p>- Ja sam to uzela s portala Dalmacija Danas. Uzela sam to od njih jer je javno objavljeno. To je u javnom eteru. Nisam ja nikome ništa otela u smislu autorskih prava jer je to izašlo u javnom prostoru i postalo opće javno dobro - kazala nam je bivša novinarka.</p><p>Naknadno je izmijenila objavu i potpisala Dedića, ali on se ne namjerava zadovoljiti ovim rješenjem. </p><p>- Imam originalne snimke koje ona nema. Ukrala mi ih je i objavila na svom Facebooku. Imam namjeru tužiti je za neovlaštenu uporabu fotografija. I dalje nema odobrenje. Dalmacija Danas je imao odobrenje, ona nema - kazao nam je.</p><p>Hloverka se naknadno ispričala Dediću koji joj je (opet) jasno dao do znanja da nema dozvolu za objavom njegovom materijala i zatražio da ih izbriše. </p><p>- Ja znam da je vama kao predstavniku TZ Makarske najjednodnostavnije kopirati i objaviti i na taj način skupljati lajkove i slično, međutim za te fotografije/screenshotove je netko išao gore, izgubio pola dana, što snimajući, što obradom, platio ulaz u Park, platio dopuštenje za snimanje u parku i potrošio goriva - napisao joj je. </p><p>U međuvremenu, glavni urednik portala Dalmacija Danas nam je potvrdio da je kolaž vlasništvo Dedića, odnosno Cro Dronea, i kao takav je uredno potpisan na njegovom portalu. Do zaključka ovog članka Hloverka Novak Srzić još nije izbrisala objavu, a dok čekamo rasplet ove priče, pogledajte originalni video nebeske šetnice. Možete ga vidjeti <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8Y83WQ_Cz_o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2FRlRdXmhKc_ZACeQwXiVLpoUa3vCRlC186o2nH0Y6JPjGVqC8xy2AjV0" target="_blank">ovdje.</a></p>