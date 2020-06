Hloverka Novak Srzić reklamira Makarsku rivijeru fotografijama iz Mozambika. Razotkrili su je

Ova je fotografija namijenjena gostima da im pokažemo naše ljepote..., napisala je Hloverka Novak Srzić ispod fotografije na kojoj se vidi luksuzni resort u Mozambiku Azura Quilalea

<p><strong>Hloverka Novak Srzić</strong> na svom je Facebook profilu objavila fotografiju pješčane plaže pred zalazak sunca uz status: "Usprkos antifa kaosima i svim virusima... ljepote prirode ostaju trajne i ljekovite... Makarska rivijera".</p><p>No, fotografija baš i nije s <strong>Makarske rivijere</strong>, što Hloverka kao direktorica Turističke zajednice grada Makarske sigurno zna. Naime, riječ je o fotografiji luksuznog resorta na privatnom otoku<strong> Azura Quilalea</strong> u Mozambiku, ali Hloverka Novak Srzić ni u komentarima ispod fotografije u kojima su ljudi pitali gdje je ta plaža ne samo da nije htjela otkriti da je riječ o plaži koja je tisućama kilometara dalje od Hrvatske, već je obmanjivala svoje pratitelje da je plaža naša.</p><p>Tako u jednom komentaru objašnjava: "Ovakvih prelijepih slika s naših plaža je puno... Ima jedna slična ispred hotela Dalmacija... I puno drugih..." Na direktan komentar jedne pratiteljice da je mislila da Makarska rivijera ima uglavnom šljunčane plaže, Hloverka joj je odgovorila: "Dođi i istraži!". Zaboravila je samo napomenuti da bi trebala istraživati u Mozambiku.</p><p>Kao prava šefica Turističke zajednice nastavila je reklamirati predivnu plažu, te napisala: "Ova je fotografija namijenjena gostima da im pokažemo naše ljepote...". Ti gosti će sigurno biti iznenađeni kada jednom dođu na Makarsku rivijeru i shvate da ih je Hloverka prevarila i svoj kraj reklamirala fotografijama iz Mozambika.</p><p>Zapravo je nevjerojatno da šefici Turističke zajednice grada Makarske uopće padne na pamet stavljati lažne fotografija mjesta za čiji je turizam odgovorna, te još uporno navoditi da se radi o Dalmaciji.</p><p>Za komentar smo nazvali i Hloverku Novak Srzić.</p><p>- A evo ide nekako sezona. Brojimo na prste, krenule su rezervacije, dolaze Nijemci... - sretno nas je obavijestila Hloverka kad smo je nazvali. </p><p>Nismo bili sigurni znaju li Nijemci za ovu plažu. Makarska, Mozambik, lako se čovjek zabuni. Upitali smo zato šeficu Turističke zajednice zna li ona da je objavila sliku plaže koja nema veze s <strong>Makarskom rivijerom</strong>.</p><p>- To nema veze, ljepota uvijek ostaje. Tko zna čitati, razumjet će poruku. To je poruka s Makarske rivijere i onda su to neki krivo pročitali. A Makarska rivijera je isto prelijepa - obavijestila nas je Hloverka. </p><p>Dobro, ali zna li da se radi o Mozambiku na slici?</p><p>- Ma naravno da znam da je Mozambik. To je moja prijateljica stavila sliku na Facebook pa sam vidjela - poručila nam je bivša novinarka Hloverka Novak Srzić i ustvrdila da je "zanimljivo da u ovakvim vremenima imamo ovakve teme".</p><p>Nakon razgovora nastavila se opravdavati na Facebooku, pa je između ostalog, kao jedno od opravdanja za ovakav gaf napisala sljedeće:</p>