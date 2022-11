HND održao presicu oko smrti novinara Vladimira Matijanića: Mi razmišljamo o prosvjedu!

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) u Splitu je održao konferenciju za novinare kojom su obilježili tri mjeseca od tragične smrti novinara Vladimira Matijanića. Na konferenciji su govorili: predsjednik HND-a Hrvoje Zovko, novinarka portala Index.hr i životna partnerica Vladimira Matijanića Andrea Topić, glavna tajnica HND-a Melisa Skender te novinar i književnik Boris Dežulović.

- Tri mjeseca svjedočimo besramnom pokušaju da se cijeli ovaj slučaj zataška, tri mjeseca svjedočimo neviđenoj sramoti ministra Beroša i premijera Plenkovića na cijeli ovaj slučaj. Bit ćemo vrlo kratki i jasni - država je ubila našeg kolegu i prijatelja Vladimira Matijanića, građanina Hrvatske. Ubio ga je sustav u svojoj državi. Da se u ovoj državi malo više stavi ljudski život, a manje država, vjerujem da danas ne bi bili ovdje. Mi smo zatražili i nećemo prestati nikada tražiti ostavku, smjenu ministra Beroša. Predali smo peticiju koja je prikupila gotovo 5 tisuća potpisa u kojoj smo naveli razloge i argumente za novu nezavisnu istragu. Naravno, u tom tekstu stoji - ministar Beroš mora otići - rekao je Zovko.

- Svjesni smo da se smjenom jednog čovjeka stvari neće riješiti, sustav treba cijeli promijeniti jer ovo što se dogodilo Matijaniću, dogodilo se i mnogim drugima ljudima po Hrvatskoj. HND neće nikad prestati postavljati pitanja i iz Splita mogu poručiti da bi se premijeru Plenkoviću i drugi puta ponoviti da na Markovom trgu u Zagrebu dođu novinari. HND razmišlja o prosvjedu, on će biti još jedan naš čin da se kazne odgovorni. Ovaj slučaj ne može proći samo tako, ovo besramno ignoriranje svega što se dogodilo, od KBC-a Split do vlasti u Zagrebu je ono... nemam riječi kojim gađenjem bih to opisao - dodao je

Podsjetimo, Matijanić je preminuo 5. kolovoza. Mediji su objavili snimku razgovora s bolnicom i hitnom. Prvi put je 2. kolovoza na hitnom prijemu Infektologije tražio da ga hospitaliziraju, ali su ga poslali kući.

Naglasio je kako neće odustati te kako njegova smrt neće biti uzaludna. Pozvao je i sve novinare da na svakom događaju gdje dođe ministar Beroš i premijer Andrej Plenković postave pitanje o tome.

- Andrej Plenković je za nas odgovorna osoba, svaki dan ostanka Beroša na funkciji je odgovornost Plenkovića. On mora preuzeti odgovornost i ponašat se kao premijer svih građanki i građana Hrvatske, a ne kao premijer članica i članova HDZ-a. Vili Beroš mora otići i tu nema rasprave. Svi oni koji misle da ćemo mi ovo zaboraviti, nisu svjesni koliko se varaju. Ovo je za nas najvažnija stvar i nema važnije teme. Ponovit ću da se prosvjed vrlo lako može dogoditi - upozorio je Zovko.

