HND: Nesankcionirani zločini nad novinarima dovode do novih napada, straha i cenzure

<p>HND je ponedjeljak u povodu Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjavanja zločina nad novinarima podsjetio kako zločini nad novinarima vrlo često nisu sankcionirani te dolazi do novih napada i atmosfere straha koja rezultira cenzurom medija i autocenzurom.</p><p>Hrvatsko novinarsko društvo (HND) podsjeća da su se u posljednjih šest godina u Hrvatskoj dogodila 64 napada i prijetnji novinarima - 28 napada, 22 prijetnje smrću i teškim tjelesnim ozljedama i 14 drugih prijetnji novinarima, medijskim kućama ili novinarskim organizacijama.</p><p>Od ukupno devet napada koji su se dogodili ove godine, Državno odvjetništvo pokrenulo je postupak u dva slučaja, a postoje i brojni slučajevi od prethodnih godina koji još nisu zaključeni, poruka je HND-a</p><p>- Hrvatsko novinarsko društvo upozorava na višegodišnju šutnju vodećih ljudi države počevši od predsjednika Vlada pa nadalje. Stoga tražimo jasnu i nedvosmislenu osudu napada, prijetnji nad novinarima, novinarkama - ističu u HND-u.</p><p>Dodaju i kako je prema podacima UNESCO-a od 2006. do 2019. u svijetu ubijeno oko 1200 novinara, u prosjeku jedan u četiri dana. Svi su oni poginuli radeći svoj posao u korist javnosti, izvještavajući, odnosno prenoseći informacije. U devet od deset slučajeva ubojice i nalogodavci ostaju nekažnjeni.</p><p>Slučajevi u regiji zapadnog Balkana bilježe se i prate u Regionalnoj bazi napada na novinare safejournalnists.net. Od 2014. do danas u šest zemalja regije (Makedonija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i Srbija) zabilježene su ukupno 774 prijetnje i napadi na novinare, uključujući dva pokušaja ubojstva, oba u Hrvatskoj. U oba slučaja počinitelj nije pronađen niti je kažnjen, upozoravaju iz HND-a.</p><p>Međunarodna federacija novinara (IFJ) pokrenula je kampanju o nekažnjavanju zločina nad novinarima 2020. ''Prljave ruke, još uvijek na poziciji moći'', zahtijevajući od svih vlada da stanu na kraj tom problemu, ističući i osuđujući zločine nad novinarima.</p><p>Međunarodni dan borbe protiv nekažnjavanja zločina nad novinarima ustanovljen je 2013. godine odlukom Ujedinjenih naroda, a prvi je put obilježen 2. studenog 2014., u povodu prve godišnjice ubojstva francuskih novinara Claudea Verlona i Ghislainea Duponta, koji su ubijeni u afričkoj državi Mali.</p>