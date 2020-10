Borasov prorektor novinaru drži lekciju: 'Ako to ne napraviš, nisi objektivan i neću surađivati'

Miljenko Šimpraga, prorektor za komunikacije, znanstvenik koji se bavi kvalitetom janjećih pašteta i v.d. dekana FFZG-a, umjesto da odgovori na upit, drži lekciju iz objektivnosti novinaru portala srednja.hr

<p>Novinar <strong>Duje Kovačević</strong> s portala <a href="https://www.srednja.hr/faks/ovako-izgleda-kad-borasov-prorektor-novinaru-drzi-lekciju-ne-obradis-te-dekane-molim-te-da-se-vise-ne-javljas/">srednja.hr</a> otkrio je da<strong> asistenti zaposleni na projektima na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, po novome nemaju pravo glasa</strong> na sjednicama Fakultetskog vijeća jer više nemaju ni predstavnika. <strong>Kovačević</strong> je kontaktirao v.d. dekana <strong>Miljenka Šimpragu</strong> kako bi dobio komentar i objašnjenje ove odluke, a Šimpraga mu je odlučio tim povodom održati lekciju iz nepristranosti.</p><p> - Izbori su formalno pravno u redu i u skladu sa mišljenjem pravnih službi Filozofskog fakulteta i Sveučilišta. Od toga na Fakultetu i u javnosti prave problem oni kojima uvođenje reda na Filozofskom fakultetu iz nekog razloga smeta. <strong>Da li si se pozabavio dekanima na koje sam ukazao u prošlom emailu. </strong>Napomenuo sam tada da bi to trebao napraviti ako želiš objektivno izvještavati o toj temi i da nakon toga možemo nastaviti surađivati. <strong>Ako to ne napraviš to bi značilo da si pristran </strong>i da nisi dobronamjeran, a ja sa takvima ne bih surađivao. <strong>Zato ako ne obradiš te dekane, molim te da mi se više ne javljaš</strong> - napisao je <strong>Šimpraga</strong> u svom odgovoru.</p><p>S portala<a href="https://www.srednja.hr/faks/ovako-izgleda-kad-borasov-prorektor-novinaru-drzi-lekciju-ne-obradis-te-dekane-molim-te-da-se-vise-ne-javljas/"> srednja.hr</a> kažu da su dekani, na koje je “ukazao u prošlom emailu”, čelnici šest sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koji su se opetovano usprotivili rektoru <strong>Damiru Borasu</strong>, odnosno online načinu održavanja sjednica Senata.</p><p> - Privremeni dekan već nas je u jednom navratu zatražio da se pozabavimo načinom na koji revoltirani dekani održavaju sjednice na svojim fakultetima, a ovoga nas je puta odlučio na to podsjetiti. Razlog iz kojeg smo medijski popratili sjednice Senata, ali ne i fakultetskih vijeća šest fakulteta – veoma je jednostavna. Članovi Senata otvoreno su se i javno pobunili protiv mailom održavanih sjednica, kao i pojedinih odluka koje su donesene bez klasične rasprave. Članovi vijeća fakulteta s kojih dolazi šest revoltiranih dekana nam se nisu obratili ni s kakvim primjedbama. Kada se, i ako nam se jave s primjedbama, rado ćemo i to popratiti. - kažu sa portala.</p><p>Podsjetimo, članovi Senata su se pobunili protiv <strong>netransparentne online sjednice</strong>, održane bez rasprave, na kojoj je rektor Boras inzistirao da se smijeni dekanica FFZG-a, dr.sc.prof. <strong>Vesna Vlahović-Štetić</strong>. Od tada se na Filozofskom izredao niz neobičnih odluka, a ovaj najnoviji potez ukidanja prava glasa asistentima zaposlenima preko projekata, kako kažu sami akteri, u najmanju je ruku problematičan.</p><p><strong>Uvijek su imali pravo glasa</strong></p><p>Asistenti, viši asistenti i poslijedoktorandi mogu na barem dva načina biti zaposleni na nekom fakultetu. Ili dobiju pripadajući koeficijent odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, ili su zaposleni na određeno vrijeme za potrebe nekog projekta. Ovi potonji su, recimo, asistenti koji se zapošljavaju na projektima Hrvatske zaklade za znanost. <strong>Do sada su uvijek imali svog predstavnika u Fakultetskom vijeću</strong>, no u pozivu na sastanak koji potpisuje privremeni dekan <strong>Miljenko Šimpraga</strong>, stoji da na to više nemaju pravo. Asistentima nije jasno čemu odjednom takva odluka, s obzirom da sudjeluju u radu vijeća odsjeka i kreiranju nastavnog procesa.</p><p>– Asistenti zaposleni na projektima već su birali svoje predstavnike u Fakultetsko vijeće i bili su birani. Ako to sada odjednom ne mogu, jesu li onda upitne i sve odluke koje su donosili ti asistenti kao članovi Vijeća u prošlosti - rekao je za <a href="https://www.srednja.hr/faks/ovako-izgleda-kad-borasov-prorektor-novinaru-drzi-lekciju-ne-obradis-te-dekane-molim-te-da-se-vise-ne-javljas/">srednja.hr</a> jedan od asistenata koji je htio ostati anoniman.</p><p>Osim toga, problematično je i što se kandidature za predstavnike uopće moraju podnijeti prije kandidacijskog sastanka, što također stoji u Šimpraginom pozivu.</p><p> </p>