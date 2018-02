Kolinda mu je 'spustila rampu': Blažeković neće ići u New York

Do nas odluka o imenovanju Borisa Blažekovića generalni konzulom u New Yorku još nije došla iz Vlade. Predsjednica takvu odluku, i da stigne, neće potpisati. Na to je još prije tjedan dana upozoren i predsjednik Vlade - kažu nam iz Ureda predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

Odluka predsjednice da ne potpiše imenovanje Blažekovića tog istaknutog HNS-ovca ipak ostavlja u Hrvatskoj jer bez njenog supotpisa nitko ne može biti imenovan veleposlanikom ili konzulom.

Procedura imenovanja konzula je inače tajna, a prošli tjedan je izbio skandal kada se saznalo da je Vlada predložila, a Odbor za vanjsku politiku odobrio imenovanje Blažekovića koji ima završenu srednju cestovnu školu. Blažeković je bivši maneken i dugogodišnji član HNS-a i saborski zastupnik.

Nakon odluke su mediji objavili i njegove javne kritike na račun izbora američkog predsjednika Donalda Trumpa i kritike Plenkoviću dok HNS i HDZ još nisu bili u koaliciji. Američki Hrvati su protiv njega potpisuju peticiju koja je već premašila pet tisuća ljudi, a župnik u New Yorku fra Nikola Pašalić je poslao otvoreno pismo Plenkoviću da nisu zaslužili da im šalje takvog čovjeka.

Kako predsjednik Vlade Andrej Plenković još nije poslao odluku o Blažekoviću predsjednici, vjerojatno to neće ni učiniti. Hrvatska politika će tako tek nakon kritika javnosti povući ovo sporno imenovanje. Inače, cijelo imenovanje konzula i veleposlanika je tajno. Ali prvi korak procedure je da se oko nekog imena usmeno usuglase upravo predsjednica i Ministarstvo vanjskih poslova. Nakon toga odluku o imenima donosi Vlada, šalje se zahtjev zemlji primateljici koja treba odobriti osobu. Tek nakon toga ide na Odbor za vanjsku politiku koje daje neobvezujuće mišljenje. Sve to je Blažeković prošao, čak su ga i SAD prihvatile. Ali je zapeo na zadnja dva koraka. Imenovanje moraju potpisati i premijer i predsjednica.

Hrvatska tako povlači čovjeka za kojeg je već zatražila i dobila odobrenje od SAD-a.

- Nije to ugodna i uobičajena situacija, ali već i ranije se znalo dogoditi da neka osoba ne ide u zemlju koja ju je već prihvatila. Ili zbog bolesti ili promjene vlasti. Jedno od rješenja bi svakako bilo da se prvo traži mišljenje Odbora za vanjsku politiku, a ako sve prođe, onda bi tek trebalo pitati zemlju članicu prihvaća li tu osobu - kaže nam jedan stručnjak za vanjsku politiku i diplomaciju.

Vlada HDZ-a i HNS-a sad mora naći novo ime za generalnog konzula u New Yorku.