HNS pretekao HDZ: Donatori baš nisu više tako široke ruke

Kad su donacije u pitanju, prvi na listi je HNS, kojemu je 96 donatora u šest mjeseci uplatilo ukupno 843.000 kuna, a i dalje je najveći donator njihov glavni tajnik.

- Ja tu radim badava, nikad nisam imao plaću u HNS-u. Mi zbijamo svoje redove već dugo i nitko ne donira HNS-u zbog nekih interesa, nego zbog liberalne ideje i da na kraju pomognemo državi. A zašto je HDZ-u ‘pala’ donatorska moć, to morate njih pitati – kaže nam Srećko Ferenčak, dugogodišnji glavni tajnik HNS-a, vječna desna ruka HNS-a, koji je na stranački račun uplatio 25.000 kuna.

Nije im teško dati stranci

Po 15.000 kuna donirali su predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak, ministar Predrag Štromar, saborske zastupnice Bernarda Topolko i Božica Makar, zagrebački gradski zastupnik Tomislav Stojak, po 10.000 kuna saborski zastupnik Stjepan Čuraj, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Željko Uhlir... Ipak, i HNS-u je u usporedbi s istim razdobljem lani pao priljev od donacija jer su tad prikupili 1,2 mil. kuna.

No HDZ-ovi donatori osjetno su popustili jer je dosad svega njih 11 stranci uplatilo ukupno 167.000 kuna. Lani su u pola godine nabildali stranački račun za 4,5 milijun kuna.

- Od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. nije bilo izbora u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kad su održani lokalni izbori te je iz istog razloga došlo do smanjenja prikupljenih donacija - pojasnili su iz HDZ-a. Inače, sve stranke moraju objaviti popis i iznose donatora do 15. srpnja.

Križevački radnik vodi

Osim HDZ-a i HNS-a, još nitko nije javno objavio kako kod njih stvari po pitanju donacija stoje.

Kako HNS ima svojeg lidera donatora, tako ga ima i HDZ. Njihov glavni financijer je križevački Radnik d.d., koji je donirao 50.000 kuna. Usporedbe radi, u kampanji za prošle parlamentarne izbore Radnik d.d. je HDZ-u donirao 100.000 kuna.

Predsjednik uprave tvrtke je Mirko Habijanec, koji je 2016. stao na čelo Gospodarskog vijeća Hrvatske gospodarske komore u Koprivničko-križevačkoj županiji. Te iste godine je Radnik d.d. kupio vrijedne nekretnine Kamenskog u Reljkovićevoj ulici u Zagrebu za 24 mil. kuna, odnosno oko 4000 kuna za kvadrat.

Radnik je u 2016. imao 340 zaposlenih, a lani je taj broj skočio na 391. Slučajno ili ne, neto dobit im je 2015., tijekom Kukuriku koalicije, bila 12,7 mil. kuna. Dolaskom HDZ-a 2016. dobit im skače na 21.7 mil. kuna, da bi lani bila 25,6 mil. kuna. Prosječna plaća im je 2016. bila 3252 kune, a 2017. čak 8597 kuna.

Po donacijama u HDZ-u se zna kad je izborna godina. Tako je, primjerice, godinu nakon parlamentarnih izbora - 2012. HDZ od donatora dobio tek 93.500 kuna. U sljedeće dvije godine gotovo ujednačno su prikupili vše od 2,2 milijuna kuna po godini, da bi 2015. naglo skočio broj donatora na 1157, koji su uplatili 7,3 milijuna kuna. Mostovac Božo Petrov je prije dvije godine pojašnjavao kako Most ne prima donacije. S obzirom na to da nema još podataka na njihovim službenim stranicama, pitali smo jesu li promijenili stav.

- Ništa se nije promijenilo od tada. Takvu odluku smo donijeli i nismo ni tražili donacije. Ako se nešto promijeni, to ćemo ograničiti na maksimalno 10.000 kuna - kaže nam Petrov. Zašto na taj iznos?

- Zato što postoji mogućnost utjecaja, odnosno postoji mogućnost da oni koji daju značajne količine novca očekuju zauzvrat usluge, a mi ne funkcioniramo na taj način - dodaje Petrov. Ujedno kaže da vjeruje da će i u ove pola godine biti ili nula donacija ili neki mizeran iznos. No zato su donacije komentirali HNS-ovci i SDP-ovci. Tako je Milorad Batinić (HNS) prokomentirao činjenicu da je njegova stranka u prvih šest mjeseci ove godine, po iznosu i broju donacija, pretekla partnersku stranku HDZ.

U SDP-u ne očekuju donacije

- To znači da neovisno o rejtingu HNS-a ljudi koji vjeruju u stranku pomažu naš rad, inicijative i politike - komentar je Batinića.

Nije želio predviđati hoće li se ovakav trend nastaviti i do kraja godine.

- Teško je predvidjeti hoće li se trend nastaviti. Bilo bi dobro kad bi tako bilo, ali mislim da ćemo se zadržati na razini prethodnih godina - rekao je.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

I dok SDP još nije objavio svoje izvješće, njihovi zastupnici Damir Tomić i Željko Jovanović uputili su da o donacijama pitamo Davora Bernardića i glavnog tajnika stranke Nikšu Vukasa, koji vode financije.

- Riješili su odlično ovaj sudski proces. Super smo zadovoljni time - ironično je dobacio Tomić aludirajući na nagodbu sa Slobodanom Ljubičićem, kojom će stranka dug od 10 milijuna kuna platiti na rate kroz šest godina.

- Pitam se tko bi uopće donirao SDP kad zna da taj novac odmah ide u Kikaševu kasu - ustvrdio je kratko Željko Jovanović (SDP). Zato su lani imali donacija, ali u cijeloj godini s 570 donatora nisu sustigli pola godine HNS-a. Prikupili su 613.500 kuna do kraja 2017. Godinu ranije pak nisu dosegli lanjsko HDZ-ovo polugodište, Naime, 2016. se SDP-u u blagajnu po ovoj stavci slilo 3,8 milijuna kuna od 402 donatora.

Najsvježije podatke o donacijama morat će objaviti do nedjelje, 15. srpnja, u ponoć, kao i Most, NL, Živi zid, Bandićeva Stranka rada i solidarnosti, Glas, Neovisni za Hrvatsku...

Tu obvezu imaju sve političke stranke, nezavisni saborski zastupnici i nezavisni lokalni vijećnici. Izvješća, odnosno obavijesti da donacije nisu primili objavljuju na svojim web stranicama.

Znat ćemo 15. srpnja sve

Nezavisni lokalni vijećnici to mogu učiniti na web stranici općine, grada, odnosno županije u kojoj politički djeluju. HSS i SDSS nisu imali donacija, a IDS je dobio jednu. Skromne donacije bilježe i druge parlamentarne stranke. Po jednu donaciju dobili su HSU 5000 kuna, IDS 1000 kuna i stranka Promijenimo Hrvatsku Ivana Lovrinovića (500 kuna). Sve stranke moraju do 15. srpnja objaviti popis donatora.