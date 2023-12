Hoće li Barbarić biti savjetnik novom šefu HEP-a? Evo kakva ga sudbina čeka u HDZ-u

Na barem šest mjeseci će HEP voditi samozatajni HDZ-ov inženjer Vice Oršulić. On je dosad bio član uprave s plaćom od 3700 eura, a napredovanje će mu donijeti 50-ak eura višu plaću. Vlada je odlučila da on nakon Frane Barbarića vodi stratešku državnu tvrtku dok se na natječaju ne izabere novi predsjednik uprave.

Nema zabilježenih Oršulićevih istupa u javnosti, a iako je član uprave gotovo godinu dana, za razliku od drugih članova uprave ni na službenim stranicama HEP-a nisu objavljeni njegova fotografija ni biografija. Dolazi iz Baške Vode, gdje je svojedobno vodio i gradsko vijeće. Samohrani je otac dvoje djece za koju HEP isplaćuje i stipendije od po 106 eura mjesečno. Imovinska kartica otkriva da ima stan u Zagreb, naslijeđeni stan u Dubrovniku i automobil star 16 godina. Potpredsjednik Vlade Branko Bačić novinarima nije otkrio razloge zašto je izbor pao baš na njega.

Oršulić nasljeđuje Franu Barbarića koji ostaje u tvrtki jer je i prije radio u pravnoj službi. Navodno će savjetovati Oršulića, kojemu je do jučer bio šef. Ali osim što je izgubio fotelju predsjednika uprave HEP-a zbog bespravne gradnje na Hvaru, HDZ će Barbariću suspendirati članstvo. Neslužbeno nam je to potvrđeno u HDZ-u Zagreb, kojemu je Barbarić i potpredsjednik. Zagrebačku organizaciju vodi Mislav Herman.

Još se traže točni modaliteti jer inače bi suspenziju trebao predložiti matični odbor stranke, a Barbarić je na čelu svog matičnog odbora Novi Zagreb-istok, pa je pretpostavka da oni to neće učiniti.

Državno odvjetništvo je podiglo optužnicu protiv Barbarića zbog gradnje bespravne vile na Hvaru, a Državni inspektorat je utvrdio bespravnu gradnju i naložio njeno uklanjanje. Nakon optužnice, premijer Andrej Plenković je ustvrdio da Barbarić više ne može ostati predsjednik uprave HEP-a iako je odradio tek jednu od četiri godine drugog mandata.

Odluka Časnog suda

Časni sud bi trebao odlučiti o njegovoj suspenziji po statutu stranke jer je podignuta optužnica. Po statutarnoj proceduri, u roku od 30 dana od stavljanja članstva u mirovanje Časni sud mora odlučiti o konačnoj stegovnoj mjeri. Mirovanje ne može trajati dulje od četiri mjeseca, u kojem sud mora donijeti odluku hoće li mu do kraja okončanja postupka po optužnici suspendirati, odnosno zamrznuti članstvo. HDZ se uglavnom drži te prakse koja mu je omogućila da ne izbacuje članove kad se protiv njih pokrenu postupci, a s druge strane imaju suspenziju i ne mogu biti stranački aktivni. Suspenzijom bi Barbarić izgubio i stranački utjecaj.

- Najelegantnije rješenje bi bilo da on sam zatraži suspenziju do okončanja postupka. Ako to ne uradi, vjerujem da će Časni sud to učiniti jer je evidentno da nanosi štetu stranci s bespravnom gradnjom i optužnicom - kaže nam sugovornik iz zagrebačkog HDZ-a.

Po dosadašnjem stavu, Barbarić se pak ne smatra nimalo krivim iako je rekao da će sam srušiti vilu na Hvaru. Kako je priopćio, presudu po kojoj to treba učiniti smatra rezultatom medijskog pritiska. Žalit će se na nju i ako uspije dokazati da je u pravu, tražit će od države naknadu štete za rušenje. Barbarić i dalje tvrdi da je riječ samo o rekonstrukciji stare legalizirane kuće.