Hoće li BiH Mamića izručiti RH kao zamjenu za bivšu sutkinju?

Nakon što se prije nekoliko dana pojavila teza da bi Zdravko Mamić mogao biti izručen Hrvatskoj u svojevrsnoj „zamjeni“ za bivšu sutkinju Općinskog suda u Sarajevu Lejlu Fazlagić, reporterka 'Provjerenog' Nove TV Ana Malbaša razgovarala je s glavnim akterima koji su dio toga scenarija. U večerašnjem izdanju emisije 'Provjereno' ispituje se kakve su mogućnosti da Hrvatska izruči bivšu sutkinju Fazlagić, a BiH Mamića?

„Ako me budu na silu prebacili, ja sam već davno obećao hrvatskoj javnosti što ću napraviti. Pa živ neću izaći pred hrvatski sud. I neću živ sjediti u hrvatskom zatvoru, a u bosanskom bez problema. Vrlo jednostavno, slučaj Praljak. Šta sad hoćete da vam nacrtam kako bi to napravio? Rekao sam da živ ne bih došao u hrvatski zatvor“, rekao je za 'Provjereno' Zdravko Mamić. On je otišao u Međugorje prije izricanja presude. Dobio je šest i pol godina za izvlačenje stotinu milijuna kuna iz Dinama. Nakon što je potvrđena druga optužnica protiv Zdravka Mamića za izvlačenje još više novca i u kojoj ga se tereti da je organizirao i vodio zločinačko udruženje, izašla je teza o mogućoj svojevrsnoj „razmjeni“ za bivšu sutkinju Lejlu Fazlagić. I sutkinja i bivši izvršni predsjednik Dinama imaju dvojno državljanstvo koje im je dobro došlo u sudskom procesu.

Fazlagić se tereti da je bila dio grupe organiziranog kriminala. „U takvom ambijentu da se vratim i da sebi dopustim da me rastrgaju kao zvijeri, kao hijene, ja ne znam da li biste vi smjeli ili bilo tko. Ja sam žrtva montiranog sudskog postupka“, rekla je u razgovoru za 'Provjereno' Lejla Fazlagić. Bivša sutkinja Sarajevo je napustila prije nego što je joj je potvrđena optužnica u kojoj se tereti, među ostalim, za korupciju i fingiranje sudskih postupaka. Nju se sumnjiči za protuzakonito prisvajanje vrijedne imovine umrlih, uglavnom Židova, na članove grupe i rodbinu te sklapanje ugovora s trećim osobama. Sada Fazlagić živi u blizini Makarske. Ustavni sud RH je odluku o njezinom izručenju donio još prije godinu i pol, a ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković odluku ne donosi.

S druge strane, sudovi Bosne i Hercegovine su već jednom odbili izručenje Mamića. Kako će sada odlučiti kada je potvrđena druga optužnica? Mamić je vrlo oštar prema hrvatskom pravosuđu i kaže da se protiv njega vodi politički progon. „Meni su suci koji su mi sudili rekli da ću ja biti slobodan. Ja sam se s tim sucima družio, pio, sretao ih i ja sam znao da ću biti slobodan. Svi odvjetnici su me uvjeravali u to, imao sam info s terena da ću biti oslobođen i onda sam dobio info da je izvršen pritisak na sudsko vijeće u Osijeku, da su oni ucijenjeni i nisam imao izbora“, rekao je za 'Provjereno' Zdravko Mamić. Financirao je HDZ, a povezivalo ga se i s predsjednicom Republike.

„Danas mi je žao što sam ikada nešto napravio za njih, a radio sam jer su oni bili moj svjetonazor. Mogu reći da sam iskreno s njima razočaran jer ja sam jako puno njih zadužio“, kaže Mamić. U Hrvatsku se, kaže, ne želi vratiti. „Ja želim da mi se ovdje sudi, želim ovdje živjeti, prema tome mislim da bi bilo pošteno da mi se i neka mi sudi BiH“, dodaje Mamić.

S druge strane, bivša sutkinja razmišlja drugačije. „Ja bih najviše voljela da se predmet prebaci ovdje u Hrvatsku“, govori Lejla Fazlagić.



