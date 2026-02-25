Obavijesti

STANJE NACIJE

Trump: Ovo je zlatno doba Amerike. Iran može gađati Europu svojim raketama

Piše HINA,
Trump: Ovo je zlatno doba Amerike. Iran može gađati Europu svojim raketama
Foto: Kenny Holston/The New York Times

Trump je ustvrdio da je SAD danas u svijetu „poštovan možda kao nikad prije” te da „toliko pobjeđuje” da „više ne zna što činiti s tim

Američki predsjednik Donald Trump u svom govoru o stanju nacije u utorak je proglasio „zlatno doba Amerike”.

State of the Union address at the U.S. Capitol in Washington D.C. State of the Union address at the U.S. Capitol in Washington D.C.
Foto: Evelyn Hockstein

„Naša nacija se vratila veća, bolja, bogatija i snažnija nego ikad prije”, rekao je Trump na početku svog obraćanja u Kongresu. 

„Ovo je zlatno doba Amerike”, nastavio je republikanac govor u kojem hvali ono što smatra postignućima svoje vlade, od rekordnih burzovnih indeksa, niskih cijena goriva, do sprječavanja ulaska fentanila na američki teritorij. 

U.S. President Donald Trump delivers the State of the Union address at the U.S. Capitol in Washington D.C.
Foto: Nathan Howard

Trump je ustvrdio da je SAD danas u svijetu „poštovan možda kao nikad prije” te da „toliko pobjeđuje” da „više ne zna što činiti s tim”.

Ovogodišnji govor o stanju nacije održava se u iznimno značajnoj godini za Sjedinjene Države koje u srpnju obilježavaju 250. obljetnicu potpisivanja Deklaracije o neovisnosti, piše agencija dpa.

Obraćanje slijedi svega nekoliko dana nakon što je Vrhovni sud SAD-a poništio ključne carinske politike predsjednika Trumpa. Taj pravosudni poraz ostavio je globalne trgovinske partnere u neizvjesnosti dok pokušavaju procijeniti daljnje posljedice takve odluke.

 - Moja je preferencija riješiti ovaj problem diplomatskim putem. Ali jedno je sigurno: nikada neću dopustiti da najveći svjetski sponzor terora ima nuklearno oružje. Već su razvili projektile koji mogu ugroziti Europu i naše baze u inozemstvu, a rade i na izgradnji projektila koji će uskoro stići do Sjedinjenih Država - rekao je za Iran.

Venezuelu je opisao kao „saveznicu” SAD-a, dva mjeseca nakon što je Washington zbacio njezinog diktatora Nicolasa Madura. 

"Upravo smo od našeg novog prijatelja i partnera Venezuele primili više od 80 milijuna barela nafte", rekao je Trump u obraćanju pred oba doma Kongresa o donedavnoj američkoj suparnici. 

Američke snage su 3. siječnja u Caracasu uhitile Madura i njegovu suprugu Ciliu Flores te ih prebacile u New York, gdje su optuženi za kaznena djela povezana s trgovinom drogom.

Venezuela se od tada nalazi u fazi političkih previranja. Delcy Rodríguez, koja je pod Madurom obnašala dužnost potpredsjednice, preuzela je kormilo naftom bogate zemlje nakon američke intervencije, a Trump ju je u nekoliko navrata hvalio. 

Rodríguez se sada smatra ključnom osobom za kontakt američke vlade, posebice u pregovorima o golemim naftnim rezervama te zemlje.

