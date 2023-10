Hoće li birači biti fascinirani Rafaleima ili zgroženi aferama?

Hrvatska kupuje borbene zrakoplove Rafale za obranu od vanjskih prijetnji, a zapravo će vladajućem HDZ-u poslužiti za borbu protiv onih unutarnjih.

Neće skupocjeni avioni služiti samo za obaranje zalutalih ili dirigiranih dronova, već i za rušenje afera u HEP-u i Ini.

Oduševljenje javnosti i građana novim zrakoplovima, od kojih je prvi preuzet jučer u Francuskoj, trebalo bi pokriti njihovu ogorčenost zbog milijunskih afera, zbog brutalne korupcije, zbog nezaustavljive inflacije...

Ako ništa drugo, ministar obrane Mario Banožić pokušat će iza francuskih zrakoplova sakriti svoje stanove, svoje kuće, svoje udžbenike, svoje profesure.

To bi trebao biti najveći HDZ-ov adut u pripremama za ulazak u super-izbornu godinu.

Lete avioni...

Možemo već zamisliti Rafale kako lete iznad Plenkovića na predizbornim skupovima. Njegova stranka neće se ustručavati to inscenirati. Premijer će pred svojim biračima pokazati snagu, borbenost i odlučnost, kako bi zataškao sve kritike zbog "anemičnosti".

Ali hoće li upaliti?

Naime, obrnuti scenarij nije se ostvario. Račanove autoceste i Milanovićeva zračna luka u Zagrebu prigodno nazvana po Franji Tuđmanu nije impresionirala glasače. Odnosno, nisu uspjeli pobijediti HDZ-ovo huškanje protiv Haaga, protiv homoseksualaca, ćirilice, domaćih izdajnika, Jugoslavena...

HDZ je na tim temama snažnije mobilizirao svoje birače, nego što su SDP i partneri uspjeli mobilizirati birače na konkretnim rezultatima svoje vladavine.

Motivacija birača

Hoće li se sada dogoditi nešto drugo: hoće li korupcija, kriminal, Plenkovićeva vladavina mobilizirati oporbene birače da izađu na birališta više nego što bi avioni mogli ispuhati ogorčenost i zatomiti tu motivaciju?

Ruku na srce, Plenković ne treba Rafale da bi natjerao svoju glasačku vojsku da obavi rutinski partijski zadatak. Dovoljno je ono što je rekao prošli tjedan, kad je optužio neistomišljenike za protuhrvatsko djelovanje. A i dovoljno je to da brojne interesne skupine, državni službenici i vojska ovisnika o HDZ-ovoj vladavini na biralištima sačuvaju svoje poslove i egzistenciju.

Njih korupcija ne zanima. Jer su se na osobnoj razini tom korupcijom okoristili ili na nju prilagodili.

A Rafalei su u cijeloj priči samo ukras.

Presudni milijuni

Odluka je, kao i mnogo puta do sada, na biračima oporbe, na onih tri četvrtine građana koji izražavaju nezadovoljstvo u anketama i traže smjenu HDZ-a. Hoće li do izbora napeto upirati pogled u nebo kako bi na horizontu uočili prelijetanje onog jednog francuskog aviona - i oduševljeno dočekali njegovo probijanje zvučnog zida - ili će zadržati fokus na onome što ih zaista muči, a to je kvarna narav HDZ-ove vlasti.

Drugim riječima, hoće li biti fascinirani milijunima potrošenima na avione ili zgroženi milijunima izgubljenim u aferama?

Na odgovor nećemo dugo čekati.