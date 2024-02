Hoće li ga Taylor Swift podržati i u 2024. godini? Joe Biden: "To je povjerljiva informacija"

Američki predsjednik Joe Biden je, gostujući u ponedjeljak navečer u emisiji na NBC-ju govorio o teorijama zavjere koje se odnose na njega i pop superzvijezdu Taylor Swift te je spremno odgovorio na pitanje hoće li ga pjevačica podržati na izborima u 2024., kazavši da je "to povjerljiva informacija". U emisiji "Late Night with Seth Meyers" emitiranoj u ponedjeljak navečer Biden (81) je razgovarao s komičarem i voditeljem Meyersom o teorijama zavjere po kojima su predsjednik i pjevačica "u dosluhu".

Meyers je rekao da nedavna anketa pokazuje kako 18 posto Amerikanaca vjeruje da Biden i Swift surađuju.

"Možete li potvrditi ili zanijekati da između vas i gospođe Swift postoji aktivna urota?" Meyers je upitao Bidena.

"Odakle vam te informacije?", odgovorio je predsjednik nasmijavši se. "To je povjerljivo."

Swift, čija bi golema popularnost među mladima znatno pridonijela i popularnosti predsjednika u razdoblju utrke za reizbor 2024., podržala je Bidena 2020.

"Mislite li da bi se to moglo ponoviti?" upitao je Meyers. No Biden je uz osmijeh odgovorio: "Rekao sam vam, to je povjerljiva informacija".

Smatra se da je Bidenovo pojavljivanje u emisiji njegov najnoviji pokušaj da se poveže s mlađim biračima i odagna zabrinutost zbog njegove pozne životne dobi, nakon što se u izvješću posebnog tužitelja pokrenulo pitanje o njegovu pamćenju i mentalnoj bistrini.