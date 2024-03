Hoće li Milanoviću proći trik s EU izborima? DIP: Moći će ići tek iza parlamentarnih u kampanju

'Rijeke pravde dolaze!', izjavio je Zoran Milanović 15. ožujka, nakon što je najavio datum parlamentarnih izbora, a potom da će se na njima i kandidirati kao premijerski kandidat SDP-a. Plakati s tim sloganom već su polijepljeni po Hrvatskoj jer je to službeni slogan koalicije između SDP-a i manjih stranaka koja se i zove 'Rijeke pravde'.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:22 Jumbo plakati 'Rijeke pravde dolaze' | Video: 24sata/pixsell

Kroz EU izbore do glasača?

Međutim, Hrvati ne biraju premijera pa on tek može najaviti da će biti mandatar ako SDP dobije izbore. I to mu je Ustavni sud rekao da ne može, SDP ga ne može isticati kao mandatara, ne smije biti na predizbornim skupovima, ne smije biti na listama, ne smije govoriti da će biti premijer, ukratko: ne smije komentirati ništa vezano za parlamentarne izbore i njegovu možebitnu ulogu u njima. Milanović je već najavio da neće poštovati upozorenje Ustavnog suda, a Arsen Bauk je na svom Facebooku objavio:

- Za sve genijalce koji lamentiraju o ustavnom poretku preporučujem da pročitaju članak 10. stavke 2. i 3. Zakona o izborima za EU parlament. Pusa hejterima! (Da ne bude nejasno, tamo je izrijekom dopuštena kandidatura PRH na izborima) - napisao je.

Potom je i u četvrtak u programu N1 televizije izjavio da nisu izbori za EU parlament jedini.

- Člancima 78. i 79. te 89. i 90. zakona o lokalnim izborima predsjedniku države je dopušteno kandidirati se na lokalnim izborima za izvršno i predstavničko tijelo. Tako da nije samo za Europski parlament. Zoran Milanović se može kandidati za gradsku skupštinu i za gradonačelnika - izjavio je.

Zbog usko raspisanih rokova za parlamentarne i europske izbore, i izjava da će biti premijer na legalan način te izjava o EU izborima, pretpostavljalo se da će Milanović u kampanju 9. travnja, kad na snagu stupa Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament.

- Ovo više nije ustavno pravo jer je tako postavljeno, to je moguće. Ovo su dalje političke utakmice i igre. Da, sve može. Inače se na europskim izborima treba raspravljati o europskim temama, ali tko može reći nekome o čemu će pričati u kampanji? Ti možeš pričati što god, samo trebaš reći da si kandidat na europskim izborima - objašnjava profesorica Sanja Barić.

Za EU izbore kampanja tek 25. travnja

Pravno gledano, ne može mu se zabraniti da ide u kampanju za izbore na koje se po Zakonu može kandidirati. Međutim, iz Državnog izbornog povjerenstva kažu da nema kampanje do 25. travnja, osam dana nakon parlamentarnih izbora.

- Promidžba za izbore za Europski parlament ne počinje 9. travnja 2024. godine. Toga dana stupa na snagu Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Rokovi teku od prvog sljedećeg dana. I to prvo rok od 14 dana za predaju kandidacijskih lista, koje će se moći predavati do 23. travnja 2024. u ponoć. Nakon toga Državno izborno povjerenstvo ima rok od 48 sati za objavu zbirne liste svih pravovaljanih lista, i to do 25. travnja 2024. u ponoć. Objavom zbirnih lista počinje izborna promidžba. Znači izborna promidžba će početi 24. ili 25. travnja 2024., a ne 9. travnja 2024. Buduće konkretne odluke Državnog izbornog povjerenstva u izbornom procesu ne mogu se unaprijed najaviti nego će ovisiti će o postupanju izbornih sudionika u svakom pojedinom slučaju - odgovaraju iz DIP-a na naš upit.