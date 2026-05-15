Važno je i to što zakon ne uvodi opću zabranu nego daje alat lokalnim vlastima da same procijene gdje postoji problem. Jer nije isto stanje u Splitu ili Sinju
PIŠE: TEA KVARANTAN SOLDATIĆ
Hoće li novi zakon vratiti mir gradskim jezgrama u sezoni?
Koliko god se rasprava o izmjenama Zakona o trgovini pretvara u ideološko prepucavanje, jedno je neupitno: naši gradovi već godinama imaju ozbiljan problem s noćnim redom i mirom. Stare gradske jezgre, osobito tijekom vrhunca sezone, sve manje izgledaju kao mjesta za život, a sve više kao kulise za cjelonoćni provod bez pravila. Zato odluka da se gradovima omogući ograničavanje noćne prodaje alkohola nije nerazumna, niti predstavlja “napad na turizam”, kako će neki pokušati prikazati.
