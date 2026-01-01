Premijer i predsjednik imaju nesuglasica o veleposlanicima i potpori Ukrajini
Hoće li se ‘dva brda’ ove godine pomiriti? Ako to ne učine, posljedice bi mogle biti velike
Bruka! Neki su tamo 10 godina. Znate li tko im je potpisao imenovanja? Takvo stanje odgovara samo jednoj osobi, kazao je predsjednik Milanović lani u rujnu, na izmaku šeste godine "tvrde kohabitacije". Predsjednik je mislio na veleposlanike i drugo diplomatsko osoblje, ukupno čak 90 ljudi! "Znate tko im je potpisao imenovanja? Ja, kao premijer. I kome odgovora zadržavanje takvog stanja? Samo jednoj osobi, koja na taj način zadržava razinu kontrole", kazao je Milanović aludirajući na premijera. Hoće li u ovoj godini doći do dogovora? Moguće, ali nije pretjerano vjerojatno. Premijer Plenković izjavio je krajem godine da je spreman za pregovore o ambasadorima, ali uz poziv Pantovčaku da revidira svoje prijedloge. Plenković je u jasnim aluzijama naznačio da je blokadu imenovanja izazvao Pantovčak a ne Vlada.
