Hoće li se ‘dva brda’ ove godine pomiriti? Ako to ne učine, posljedice bi mogle biti velike

Piše Boris Rašeta,
Premijer i predsjednik imaju nesuglasica o veleposlanicima i potpori Ukrajini

Bruka! Neki su tamo 10 godina. Znate li tko im je potpisao imenovanja? Takvo stanje odgovara samo jednoj osobi, kazao je predsjednik Milanović lani u rujnu, na izmaku šeste godine "tvrde kohabitacije". Predsjednik je mislio na veleposlanike i drugo diplomatsko osoblje, ukupno čak 90 ljudi! "Znate tko im je potpisao imenovanja? Ja, kao premijer. I kome odgovora zadržavanje takvog stanja? Samo jednoj osobi, koja na taj način zadržava razinu kontrole", kazao je Milanović aludirajući na premijera. Hoće li u ovoj godini doći do dogovora? Moguće, ali nije pretjerano vjerojatno. Premijer Plenković izjavio je krajem godine da je spreman za pregovore o ambasadorima, ali uz poziv Pantovčaku da revidira svoje prijedloge. Plenković je u jasnim aluzijama naznačio da je blokadu imenovanja izazvao Pantovčak a ne Vlada.

