Hoćemo li dočekati da svi liječnici odrade prvo posao u bolnici pa onda odu privatniku?

Nije uopće sporno da liječnik, ako želi, radi i privatno, ali u slobodno vrijeme. Prijeko je potrebno zbog dobrobiti svih pacijenata da se točno uredi kako mogu raditi. Osim pacijente, u nepovoljan položaj dovode kolege u bolnici, koji onda moraju “potezati” za njih.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić još je početkom lipnja govorila o novom Pravilniku o dopunskom radu liječnika. Otkrila je neke od detalja te najavila kako će ga njeno ministarstvo do srpnja uputiti na e-savjetovanje. Taj bi pravilnik, koji svi željno iščekuju, prvenstveno trebao pomoći pacijentima. Već se predugo javnost nada da će se neke stvari učiniti transparentnijima i da se neće događati (bar ne u tolikoj mjeri kao sada). Nedopustivo je da pacijenti moraju mjesecima i godinama čekati na pretrage jer ih liječnik ne stigne obaviti u bolnici zato što žuri raditi u privatne klinike, u kojima, ako imate novca, odmah dođete na red.

