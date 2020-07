'Hoću li postati ministar? Već je takvih ponuda bilo, imam druge poslove, ne mislim ih napustiti'

<p><strong>Milorad Pupovac</strong> je na pitanje je li vrijeme da postane ministar u vladi rekao kako je takvih ponuda već bilo, no da ima drugih poslova koje ne namjerava napuštati. </p><p>Istaknuo je kako je Srbima i drugim manjinama potrebna snažnija participacija - kako je u vladi, tako i u drugim institucijama. </p><p>- Ključne su dvije stvari, da se očuva demokratski kontinuitet i tolerantnost u društvu, a s druge strane da se programi koji su od vitalnog interesa za pripadnike nacionalnih manjina počnu ostvarivati - rekao je Pupovac za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/parlamentarni-izbori-2020/pupovac-o-ministarskoj-fotelji-u-novoj-plenkovicevoj-vladi-imam-drugih-poslova-koje-ne-kanim-napustati---612052.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV.</a> </p><p>Upitan za komentar da bi popis stanovništva u mješovitim sredinama mogao biti prijepor, i izjavu vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave koji smatra da je nedopustivo da Srbi popisuju Srbe, Hrvati Hrvate te da je srpska nacionalna manjina sve to dogovorila s HDZ-om, Pupovac kaže kako Penava od ničega pravi problem.</p><p>- To je općepoznati problem koji se veže uz njega i zbog kojeg grad Vukovar trpi, trpi i dobar dio zemlje, a i cijela zemlja - rekao je. </p><p>Na pitanje je li ga iznenadio rezultat HDZ, Pupovac kaže da nije. Po pitanju SDP-a kaže kako su brojni u toj stranci rekli da im treba restart. </p><p>- U ovoj kampanji SDP se prihvatio posla, a to je da promijeni Hrvatsku, da započne i ustanovi novi početak. Ispostavilo se da je zapravo to potrebno uraditi sa SDP-om - zaključio je. </p>