Hod za Liku: Ličanima je dosta, organizirali su prosvjed zbog otpada i tvornice derivata litija

Ličanima je dosta, i to s pravom. U Gospiću ljudi žive prekoputa 35 tisuća tona opasnog plastičnog i medicinskog otpada čija sanacija još nije ni počela. Nedaleko se gradi tvornica prerade Litija, nađen je PFAS u vodi (srećom u malim količinama), a još im nitko nije službeno rekao čime su okruženi.

Nakon godinu i pol dana pokušaja pokretanja institucija procedurama i razgovorima, organizirali su prosvjed 'Hodaj za Liku' koji starta u 10 ujutro kraj silosa PPK Velebit gdje su, kako se sumnja, bračni par Šincek i ostali suradnici bacili i zakopali 35 tisuća tona otpada. Otpada za kojeg se iz natječaja za sanaciju samo 10 posto vidi da ima opasna svojstva. Tako je barem napisao Fond za zaštitu okoliša u odgovoru tvrtki zainteresiranoj za posao uklanjanja. Na kraju se nitko nije javio pa se natječaj ponavlja.

Organizatori prosvjeda, inicijativa 'Gospić je naš dom' organizirala je i besplatan prijevoz iz Zagreba koji kreće u 6 i 30 ujutro s Glavnog kolodvora. Pripremili su i punktove s besplatnom vodom, a na svojoj Facebook stranici objavili su detaljne upute.

- Dodano što želimo posebno naglasiti, kao građanska inicijativa, jasno se ograđujemo od svake stranačke i političke instrumentalizacije ovog skupa s bilo koje strane. Hod za Liku nije i neće biti politička pozornica! Tko god pokuša iskoristiti ovaj dan u stranačke svrhe, neka ima na umu da su upravo ti isti građani, čiji glas danas traži prostor, ti kojima je taj prostor godinama uskraćivan i da to ne prolazi nezapaženo. Ovo je dan građana! Organizirali su ga građani, hodaju građani i njihov glas - jedini, tražimo da se čuje u subotu. Svi su dobrodošli, političari koji žele biti dio ovog dana, mogu - rame uz rame sa svima nama. Medijima upućujemo poseban apel: dajte mikrofon građaninu koji godinu i pol dana ne može saznati je li voda koju pije sigurna. Dajte ga majci koja kupuje flaširana vodu u gradu koji je nekoć imao najčišću vodu u Europi. Dajte ga čovjeku koji živi uz zakopani otpad i ne zna što mu je u tlu. Jedan dan, samo jedan dan dajte prostor onima kojima je taj prostor predugo uskraćivan. Hvala vam svima koji ćete sutra koračati za Liku, za sve nas! Neizmjerno HVALA!!! - piše u objavi.

Dva dana prije prosvjeda, konferenciju za medije održali su Ličko-senjska županija, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Fond za zaštitu okoliša, Hrvatske vode te Institut J.J. Strossmayer. Državna tajnica Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije Anja Bagarić rekla je kako prema Zakonu o gospodarenju otpadom, sanaciju lokacije treba provesti onečišćivač i jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi otpad, dakle ne država.

- Za zaštitu zdravlja građana, uz očekivanje da onečišćivač neće pokriti trošak sanacije, kao i da jedinica lokalne samouprave nije poduzimala nikakve korake u istom, Ministarstvo i Fond žurno su pokrenuli sve potrebne procedure kako bi Vlada Republike Hrvatske već u svibnju 2025. godine donijela Odluku o izmjenama i dopunama Plana gospodarenja otpadom kojom je uvrštena lokacija u Gospiću. Time je Vlada odmah na sebe preuzela punu financijsku odgovornost, gdje postupak provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost unatoč pasivnosti lokalne samouprave. Redovito surađujemo s USKOK-om, provodimo stručne analize i monitoring onečišćenja te odgovaramo svim zainteresiranim medijima - istaknula je državna tajnica.

Ravnatelj Fonda, Luka Balen, rekao je da je procjena da se radi o 45.000 opasnog i neopasnog otpada, većinom iz inozemstva.

- Osigurat ćemo sve što treba da riješimo problem u Gospiću kojeg nismo stvorili, ali smo na sebe preuzeli odgovornost te financijski kapacitet da ga riješimo. No, moramo raditi u okviru zakonskih procedura koje utječu na dinamiku procesa sanacije. Naš cilj je isti kao i cilj građana Gospića - da se sanira ilegalni otpad koji se godinama nezakonito dovozio u Gospić te da svi odgovorni u tom procesu odgovaraju i budu kažnjeni - rekao je.

Inicijativa i građani nisu dobro reagirali na ove navode koji praktički govore da država radi ustupak i da to nije njihova odgovornost nego onoga tko je onečistio. No da bi počinitelj morao očistiti što je napravio, prvo se treba donijeti pravomoćna presuda, a to će trajati godinama što je vrijeme koje si građani ne mogu priuštiti. Odmah su reagirali iz Inicijative.

- Nastavno na održanu konferenciju za medije u organizaciji Ličko-senjske županije i nadležnih državnih institucija vezanu uz problematiku ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću, građanska inicijativa "Gospić je naš dom" javnosti daje sljedeće očitovanje: Sve navedene institucije trebale su biti u Gospiću prije godinu i pol dana s odgovorima, analizama i konkretnim planom sanacije. Ni na konferenciji za medije organiziranoj dva dana prije građanskog prosvjeda, nisu iznesene nove informacije niti preuzete obaveze prema građanima. Na konferenciji su nabrojane mnogobrojne poduzete aktivnosti te broj održanih sastanaka, ali činjenica je da godinu i pol dana i dalje nemamo niti jedan vidljivi rezultat. Sanacija nije ni započela. Na žalost, unatoč tome što je na konferenciji sudjelovao po prvi puta i institut koji je radio analize, ni danas građanima nisu predočene niti analize otpada niti analize tla. Inicijativa „Gospić je naš dom" poziv je zaprimila, no isključivo u ulozi promatrača što nije oblik dijaloga koji tražimo niti koji građani zaslužuju. Informacije od javnog interesa ne iznose se na zatvorenim konferencijama. Za to postoji odgovarajući format poput javne tribine, otvorene svim građanima. Hod za Liku održat će se u subotu, 27. lipnja 2026. s početkom u 10 sati - rekli su.