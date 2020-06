Hod za život u osam hrvatskih gradova, u Zagrebu 27. lipnja

<p>Jedna od koordinatorica zagrebačkog Hoda za život <strong>Andrea Kotnik</strong> najavila je u srijedu da će se ovogodišnji Hod za život uz sve epidemiološke mjere održati 27. lipnja u Zagrebu, te u još sedam drugih gradova, među kojima su i tri nova, ali nekog drugog datuma. </p><p>Peti po redu Hod za život u Zagrebu održat će se 27. lipnja. Okupljeni će krenuti u deset sati od HNK, Frankopanskom ulicom, preko Ilice do Trga Bana Jelačića, sve do Zrinjevca gdje će i završiti", rekla je Kotnik.<br/> Ovogodišnje geslo je "Za zaštitu života bez diskriminacije" rekla je i Kotnik obrazloživši da u vremenu koronakrize posebna pažnja bila usmjerena prema starijima ,a oni žele da se nastavi briga za sve, osobito za starije.</p><p>Rekla je da su svi građani suodgovorni o tome kako se društvo, politika i zakoni odnose prema svakom životu, od začeća do smrti, i pozvala je građane da im se pridruže.</p><p>Upitana koristi li se Hod za život već rutinski kao predizborna kampanja na parlamentarnim izborima, Kotnik je rekla da se svaki put na početku godine odabire datum pa je tako bilo i ove.</p><p>Drugi koordinator Luka Hudinčec je poručio da se Hod za život osim u Zagrebu održava u Rijeci, Osijeku, Splitu i Zadru, a tri nova grada su Imotski Sisak i Slavonski Brod. Rekao je da će koordinatori svakog od tih gradova određivati vrijeme održavanja, uz poštivanje svih mjera zaštite. Izrazio je nadu da će iduće godine Hod za život biti zajednički, održan u svibnju.</p><p>"Želimo odgovorne podsjetiti na zaštitu života i da svi imaju pravo na život, bez diskriminacije, stari, mladi, oni s većim i manjim obrazovanjem, a osobito nerođeni", rekao je.</p>