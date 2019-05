Hodači za život prolazili kraj bakice: 'Pomozite, gladna sam'

Molim vas, pomozite, posramljeno je govorila hodačima za život pogrbljena starica u Ćirilmetodskoj ulici koja vodi prema Markovu trgu.

Sa rupcem na glavi, štapom u jednoj i čašom u drugoj, drhtavoj ruci, dok joj je znoj kapao niz lice od podnevnog sunca koje je užarilo, molila je koju kunu. Horda od nekoliko tisuća onih koji su na zagrebačke ulice izašli prosvjedovati protiv pobačaja i moleći za život, samo je prolazila kraj nje. Neki je nisu ni pogledali, neki su je, držeći djecu za ruku, samo odmjerili, a tek nekolicina joj je udijelila sitniš iz džepova.

- A dijete moje, jadna sam ti - rekla nam je baka kad smo joj prišli. Nakon 20-ak minuta stajanja sjela je u hladovinu nasred pločnika.

U plastičnoj čašici tek nekoliko kuna. A u torbi mjerica jagoda. U kratkom razgovoru nije htjela puno otkriti o sebi. Srami se.

- Imam 80 godina,došla sam iz Bosne, sama sam i ne dobivam nikakvu pomoći pa za kruh zarađujem proseći. Sram me, ali nema mi druge, gladna sam, danas još ništa nisam jela. Za par dana se vraćamu Bosnu, a srećom je lijepo vrijeme pa mogu spavati negdje vani - kratko je rekla tisuću puta nam zahvalivši na vrećici s prehrambenim namirnicima.

Skromna, kao da je dobila milijun kuna na lutriji.

Inače, ulicama Zagreba od Zrinjevca do Markova trga promarširalo je nekoliko tisuća građana. Obitelji s djecom i bakama i djedovima, trudnice, mladi, umirovljenici... Neki odijeveni sportski, da im je lakše hodati i prebroditi vrućinu, a neki sređeni tip-top.

- Danas je svečani dan pa sam i ja svečano odijeven - rekao je sa smješkom djedica koji je obukao odijelo, lijepu košulju i upotpunio stajling šarenom kravatom. Kao pravi gospon Fulir.

Prema procjeni policije, hodača je bilo oko pet tisuća, dok organizatori procjenjuju da ih je bilo 15.000 - 20.000. Koloni se, uglavnom, nije vidio kraj. Na Zrinjevcu su se počeli okupljati prije 10 sati, a odlično raspoloženi najprije su zaplesali uz zvuke gitare. Tamo su s prikupljali i potpisi za referendum da se strankama uzme novac. U 11 su u nekoliko metara dugoj koloni krenuli u mirnu šetnju s balonima i transparentima na kojima su naglasili da je sladoled izbor, ali ne i pobačaj.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- "Svaki život počinje začećem", "Svako ljudsko biće ima pravo na život", "Četiri tjedna od začeća ima oči, uši, nos...", "Otkucaji srca djeteta čuju se 21. dan od začeća. Majka tada još ne zna za trudnoću", "7 tjedana od začeća zijeva", "Najugroženija manjina u Hrvatskoj nerođena djeca" - bile su neke od poruka na transparentima.

Skup su osiguravali brojni policajci, pridružile su se i časne sestre te franjevci, a bilo je i nekoliko političara. Kako je dan izborne šutnje, nisu se smjeli promovirati i objavljivati fotografije niti davati izjave.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Sunce je konačno ugrijalo, a temperatura se popela na 23 stupnja Celzijusa zbog čega su neki napuštali povorku i tražili malo hlada sjedeći na izlozima trgovina. U šetnji, koja je trajala malo više od sat vremena, uspavljivala su se djeca u kolicima ili na rukama, bebe su se dojile, brisao se znoj sa čela i razgovaralo o svakodnevnom životu, ponajviše o tome za koga sutra glasati. Idelan dan za druženje s obitelji i prijateljima. Svi se fotografiraju mobitelima kako bi stavili fotke na društvene mreže. Neki su poveli i pse zbog čega je bilo i nezadovoljnih.

- Poveli su đukelu, pa mislim stvarno. Đukelama nije mjesto ovdje - komentirala su među sobom dva starija gospodina.

Jedna turistkinja zaustavila je grupicu mladih i zamolila ih da joj objasne što se događa i zašto je toliko ljudi na ulici.

- Joj, kako ćemo sad to na engleskom objasniti. Hodamo protiv pobačaja - odgovorili su joj na šlampavom engleskom ne nalazeći rijeći u pokušaju objašnjenja zašto su oni protiv pobačaja.

- A kako da mi sad to objasnimo? Hm... Mi smo za zabranu pobačaja jer život počinje začećem - rekli su otkrivši da imaju od 15 do 18 godina i da su neki od njih već treću godinu na Hodu za život.

Hodači su gitaru ponijeli i u povorku pa su zasvirali i pjevali. Orile su se pjesme "Moja zemlja Hrvatska", "Lijepa li si", "Ljubi zemlju kojom hodaš", "Aleluja"... Prolaznici su ih promatrali, snimali i fotografirali. Kinezima su bili najzanimljiviji.

- Život i obitelj su jako važna stvar i zato smo došle podržati ovu inicijativu - poručile su dvije studentice.

Na svakih nekoliko metara povorku je dočekala skupina protiv Hoda za život. U crvenim majicama, pod nazivom Crveni otpor, iskazali su protivljenje njihovim uplitanjem u pravo žene na pobačaj. Neki od njih su sjedeći na cesti pokušali zaustaviti povorku, pa ih je policija privela. Hodači su ih sarkastično pozdravljali pljeskom, zgražajući se njihovim transparentima.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- "Zbog vas ljudi odlaze", "Not your uterus, not your opinion", "Tko tu jebe, tko tu rađa", "Abortirati Crkvu", "Stop nasilju nad rodiljama" - poruke su na transparentima protuprosvjednika koji su omeđeni specijalnim policajcima koji osiguravaju da su jedni od drugih dovoljno udaljeni.

- Kako su jadni, ima više policajaca nego njih. A, gle koliko je nas. Kakve su im to glupe parole? Jednostavno treba preuzeti odgovornost za život u sebi i to je ono o čemu mi govorimo. Pazi ti natpisa "zbog vas ljudi odlaze", ma ovakvi nam ni trebaju ostati - komentirali su.

- Mama, ja ću stati ispred njih i reći im zašto pobačaj treba biti zabranjen - poručila je tada djevojčica u dobi od otprilike šest godina.

Mama ju je pogladila po glavi sa smješkom na licu i poručila joj da je još mala.

Jedan mladić nije za potpunu zabranu pobačaja.

- Sve što zabraniš, nije dobro. Nisam za pobačaj, ali nisam ni za potpunu zabranu - komentirao je mladić u ranim dvadesetim godinama.

Opušteno i veselo stigli su do Markova trga gdje ih je na pozornici dočekao Marko Perković Thompson čije pjesme su svi uglas pjevali. Kako nisu svi stali jer ispred crkve svetog Marka stane svega 1500 ljudi, na obližnjem Katarininom trgu su koncert slušali putem videozida.

- Birajmo život i borimo se za život. Vidimo se sljedeće godine u još većem broju - poručili su organizatori na kraju.