'Hodali su i pucali. Ništa nisu govorili. U tišini su jednog po jednog kosili. Bilo je strašno'

Čuli smo pucnjeve... pucnjevi su trajali i trajali. Zatim smo sišli u nekakvo prizemlje, u neku mračnu sobu i vidio sam samo riječ 'izlaz' kako svijetli u tami. Mi jednostavno nismo znali trebam li bježati ili ne. Tko je tamo u mraku? Što je tamo u mraku? Prvi su ljudi potrčali, vrata su se otvorila i vidjela sam da vode na ulicu. Muž me zgrabio i izašli smo van, ispričala je ruskinja Margarita za Reuters, koja se našla usred terorističkog napada u petak navečer u Crocus City Hallu na periferiji Moskve.

- Bili smo jako potreseni jučer, naravno da je jako teško. Jer jučer smo došli kući... došla je hitna pomoć, dali su sedativ... i zatvoriš oči i vidiš to, kad ostaneš sam , čuješ to. I danas svima izražavam sućut. To je nesreća, to je tuga - dodala je Margarita.

Rusija je uhitila 11 ljudi uključujući četiri osumnjičena napadača u vezi s pucnjavom u kojoj je ubijeno najmanje 143 ljudi, priopćio je u subotu Kremlj. Militantna islamistička skupina Islamska država preuzela je odgovornost za napad u petak, najsmrtonosniji u Rusiji u posljednjih 20 godina.

- Samo su hodali i pucali u hodu. Bilo ih je pet-šest, samo su hodali i samo pucali ovako. Nisu pucali uvis, nisu vrištali, nisu govorili 'svi lezite, ubit ćemo te' itd. Samo su hodali i pucali po svima. Zvuk je odjekivao i nismo mogli razumjeti što je gdje. To je nevjerojatno. Tek sada shvaćate da ste sretnik, pravi sretnik. Došao sam kući, kaput mi je bio samo krvav. Očito me netko zaštitio svojim tijelom. Iza mene su trčali ljudi - ispričala je druga svjedokinja Anastasia Rodionova.

