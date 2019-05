'Hodočašća crkve do sada nisu smjele organizirati, sada smiju'

Papa Franjo je odredio da je moguće organizirati hodočašća u Međugorje, objavio je mons. Henryk Hoser na nedjeljnoj misi u Međugorju.

Međutim, u svojoj odluci papa Franjo naveo je i nekoliko uvjeta. Ova odluka ne znači da Međugorje priznaje kao službeno crkveno svetište te se stoga i hodočašća moraju organizirati “uvijek pazeći da ne budu tumačena kao priznanje poznatih događaja koji još zahtijevaju ispitivanje sa strane crkve”.

Kako objašnjava teologinja Anna Maria Gruenfelder to znači da vjernici moraju dolaziti u Međugorje s pravom namjenom.

- To znači da se u Međugorje dolazi štovati Boga, a da se ne dolazi u Međugorje kao priznato svetište jer to nije. To je zapravo jedan ustupak pape velikom broju vjernika koji dolazi u Međugorje - kaže teologinja.

Mons. Hoser je istaknuo i kako se taj uvjet ne odnosi samo na vjernike nego i na svećenike koji će u organizirati hodočašća.

- Hodočašća ne smiju stvarati zabludu i dvosmislenost na bilo koji način. Isti kriterij moći će biti primijenjen na pastire svakog reda i stupnja koji žele poći u Međugorje i tamo slaviti na svečan način - dodao je mons. Hoser.

Ova odluka pape Franje zapravo ne mijenja ništa, ističe sociolog religije Ivica Maštruko. Sve će ostati više manje kao prije.

- Jedina stvar koja se promijenila jest da sada župa, biskupije i katoličke udruge smiju organizirati hodočašća u Međugorje, a do sada im to nije bilo dopušteno jer se ne radi o službeno priznatom svetištu. Na hodočašće u Međugorje se do sada isključivo išlo u privatnoj organizaciji. Ništa se ne mijenja. I ranije i nakon ove odluke će u Međugorje dolaziti veliki broj vjernika - rekao je Maštruko dok je Gruenfelder dodala kako će iz Vatikana i dalje paziti da se hodočašća u Međugorje ne iskorištavaju ekonomski.