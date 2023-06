HOK je uputio 31 primjedbu na prijedloge pet poreznih zakona

Hrvatska obrtnička komora (HOK) priopćila je u četvrtak da je uputila 31 komentar na izmjene pet ključnih poreznih zakona, predlažući uz ostalo modifikaciju osnovnog osobnog odbitka i njegovo vezivanje uz iznos minimalne plaće, a ponavlja i prijedlog da se prag za ulazak u sustav PDV-a poveća na 50.000 eura.

Vlada je sa sjednice u srijedu u Sabor uputila paket izmjena i dopuna devet poreznih izmjena koje bi na snagu trebale stupiti početkom 2024. godine.

HOK u priopćenju ističe da je u ime hrvatskih obrtnika kroz postupke elektronskog savjetovanja uputio 31 komentar na pet ključnih zakona (o porezu na dohodak, o fiskalizaciji u prometu gotovinom, o porezu na dobit, o doprinosima, o porezu na dodanu vrijednost) u cilju stvaranja povoljnijeg gospodarskog okruženja za nastavak rasta obrtništva u Hrvatskoj.

Iz HOK-a navode kako su na predložene izmjene Zakona o porezu na dohodak uputili 11 primjedbi, u kojima pozdravljaju povećanje osnovnog osobnog odbitka, no ističu kako zbog trenutnog iznosa minimalne plaće, kao i zbog mogućih povećanja iste, u budućnosti nemaju svi građani u RH isti neto koji proizlazi iz minimalne plaće (radi različitih stopa poreza na dohodak).

HOK je stoga predložio modifikaciju osnovnog osobnog odbitka koji bi bio u visini "80 posto iznosa minimalne plaće“.

"Time bi osobni odbitak bio promjenjiv, ali bi se osigurao iznos iste neto plaće za sve osobe koje primaju minimalnu plaću", objašnjavaju iz obrtničke komore.

Prijedlogom izmjena Zakona o porezu na dohodak koje je Vlada uputila u Sabor, iznos osnovnog osobnog odbitka povećao bi se s 530,90 eura na 560 eura, a povećao bi se i iznos osnovnog osobnog odbitka za uzdržavane članove.

Predloženim bi se izmjenama ukinuo i prirez porezu na dohodak, a lokalnim bi se jedinicama omogućilo da svojim odlukama propišu visinu stope poreza na dohodak. Stope poreza na dohodak sada znose 20 i 30 posto, a prema Vladinom prijedlogu, Grad Zagreb, koji sada ima prirez od 18 posto, mogao bi nižu stopu poreza na dohodak utvrditi u rasponu od 15 do 23,6 posto, a višu od 25 do 35,4 posto. Općine, koje sada mogu odrediti prirez do 10 posto, ubuduće bi mogle odrediti nižu stopu poreza na dohodak od 15 do 22 posto i višu od 25 do 33 posto. Za gradove do 30 tisuća stanovnika, koji sada mogu odrediti prirez do 12 posto, novi raspon određivanja poreza na dohodak je između 15 i 22,4 posto za nižu stopu i 25 i 33,6 posto za višu, a za gradove s više od 30 tisuća stanovnika, koji su mogli imati prirez do 15 posto, raspon je od 15 do 23 odnosno 25 i 34,5 posto.

HOK u priopćenju pozdravlja namjeru Vlade za ukidanje prireza, a kako bi se izravno utjecalo na visinu neto plaće većine zaposlenih u Hrvatskoj.

"Ipak, s obzirom na pravo jedinica lokalne samouprave da same definiraju stopu poreza na dohodak, predloženo je da Vlada dodatno ograniči gornju granicu nižih i viših stopa za sva predstavnička tijela jedinica lokalnih samouprava kako bi se u cijelosti mogla ostvariti planirana porezna reforma". ističu iz HOK-a.

Njihova se primjedba odnosi i na pitanje poticaja mladim obrtnicima, s obzirom da su temeljem Zakona o porezu na dohodak mladi do 25 godina oslobođeni 100 posto plaćanja godišnjeg poreza na dohodak, a za mlade do 30 godina oslobođenje je 50 posto, ali samo ako su zaposleni kao radnici temeljem ugovora o radu. To isključuje mlade osobe koje se samozapošljavaju u obrtu te kao poduzetnici time stvaraju priliku za zapošljavanje drugih, zamjećuju iz HOK-a, napominjući i kako Zakonom o doprinosima nije propisan ni izuzetak od plaćanja obveznog zdravstvenog osiguranja za obrtnike mlađe od 30 godina, već se mjera također odnosi samo na radnike.

HOK je uputio i osam primjedbi na predložene izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, a u priopćenju izdvajaju da su predviđene novčane kazne previsoke te predlažu "smanjenja gornjih i donjih pragova za barem 50 posto".

U komentarima na predložene izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost, obrtnička komora ponavlja zahtjev da se prag za ulazak u sustav PDV-a propiše u iznosu od 50.000 eura, a u cilju jačanja konkurentnosti hrvatskog obrtništva.

Vlada je zakonskim izmjenama predložila da se prag za ulazak u sustav PDV-a utvrdi u iznosu od 40.000 eura.

HOK je također predložio da se propiše primjena snižene stope PDV-a od 5 posto kod tradicijskih i umjetničkih obrta, kao obrta za koje je potrebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća te koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada, ali i da se primjeni najniža stopa (sukladno sugestiji EU direktive) za djelatnost frizera i kozmetičara, istaknuli su iz Hrvatske obrtničke komore.

Ministar financija Marko Primorac jučer je odgovarajući na novinarski upit je li Vlada tijekom javne rasprave uvažila neku primjedbu iznijetu na paket poreznih izmjena, odgovorio "da za sada nije uvaženo ništa", dodavši da je bilo jako puno komentara, dominantno vezanih uz primjerice PDV odnosno širenje obuhvata primjene niže stope.