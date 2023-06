Vlada u Sabor na izmjenu uputila paket poreznih zakona šestog kruga porezne reforme

Cilj je daljnje porezno rasterećenje i povećanje plaća. Ovo je potez Vlade, a onda Sabora i države da izravno utječe na povećanje plaća. Drugi je fiskalna decentralizacija, koja je uz funkcionalnu decentralizaciju bila jedna od dvije temeljne poruke koju su nam kao novoj Vladi 2016. uputili kao zamolbu župani, gradonačelnici i načelnici. Mi smo do sada kontinuirano davali i više ovlasti lokalnim jedinicama i osigurali više sredstava i na tom tragu je i duh ovih izmjena da oni koji su najbliži građanima mogu donositi odluke koje će utjecati na životni standard građana. Sve ove izmjene idu na korist naših sugrađana gdje god oni živjeli u bilo kojem kraju Hrvatske, to je smisao ove porezne reforme, naglasio je premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade s koje su u Sabor uputili paket od devet poreznih zakona.

U prvom čitanju će se naći u Saboru kroz iduća dva tjedna, prije nego li zastupnici odu na ljetnu dvomjesečnu stanku. Nakon toga će Vlada u ta dva mjeseca, do 15. rujna, razmotriti sve prijedloge i uputiti ih i u drugo čitanje, kako bi se usvojili do kraja godine obzirom da porezna reforma stupa na snagu od početka iduće godine.

Šesti je to krug poreznog rasterećenja, a Sabor treba izmijeniti zakone o porezu na dohodak, o lokalnim porezima, o doprinosima, o fiskalizaciji u prometu gotovinom, o porezu na dobit, o porezu na dodanu vrijednost, o poreznom savjetništvu, o administrativnoj suradnji u području poreza te o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U novom krugu porezne reforme, podsjetimo, diže se osobni odbitak diže s 530,90 na 560 eura, za plaće manje od 1300 eura bruto primjenjuje se i nova državna subvencija za prvi mirovinski stup, koji će plaćati država umjesto korisnika, a ukida se i prirez jedinicama lokalne samouprave, ali im se ostavlja mogućnost da to u potpunosti kompenziraju većim stopama poreza na dohodak.

Naime, za Grad Zagreb, koji trenutno ima prirez od 18 posto, raspon u kojem može odrediti nižu stopu poreza na dohodak je od 15 do 23,6 posto, a višu od 25 do 35,4 posto. Općine koje su do sada mogla odrediti prirez do 10 posto, moći će odrediti stopu poreza na dohodak od 15 do 22 posto za nižu stopu i 25 do 33 posto za višu.

Za gradove do 30.000 stanovnika, koji sada mogu odrediti prirez do 12 posto, novi raspon određivanja poreza na dohodak je između 15 i 22,4 posto za nižu stopu i 25 i 33,6 posto za višu, a za gradove s više od 30.000 stanovnika, koji su do sada mogli imati prirez do 15 posto, raspon je od 15 do 23,6, odnosno 25 i 34,5 posto.

A odluku o visini poreznih stopa poreza na dohodak gradovi i općine moraju donijeti tijekom četvrtog kvartala ove godine.

Poreznim izmjenama povećava se i raspon za porez na kuće za odmor, i to od 0,60 do 5 eura po metru kvadratnom. Do sada je bio dva eura. Uvodi se i mogućnost napojnice u ugostiteljskim objektima pri plaćanju karticom.