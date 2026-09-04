Hokejaš truži proizvođača opreme: 'Pogodio me pak i više ne mogu zadovoljiti suprugu'

Ivan Zenčenko (32), amaterski hokejaš ruskog podrijetla koji živi u Los Angelesu, doživio je stravičnu nesreću koja mu je promijenila život iz temelja. Tijekom utakmice pak mu je probio zaštitnu kacigu i zabio se u glavu, uzrokovavši traumatsku ozljedu mozga s trajnim posljedicama. On i njegova supruga Sofia sada traže višemilijunsku odštetu od proizvođača opreme, a u tužbi se, uz standardne zahtjeve za naknadu štete, nalazi i jedan vrlo osoban i bolan detalj - Zenčenko zbog ozljede više ne može imati normalan bračni život i spolne odnose, piše New York Post.

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ALERT: Olympic hockey star allegedly unable to have sex with his wife after being struck in the head with a puck, according to The California Post.



Ivan Zenchenko, 32, was playing in a USA Hockey-sanctioned game when a puck pierced his helmet in 2025.



Zenchenko’s helmet, a… pic.twitter.com/5RJ4kwNato — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) September 1, 2026

Incident se dogodio 27. rujna 2025. godine u dvorani LA Kings Valley Ice Center tijekom utakmice pod ingerencijom američkog hokejaškog saveza. Zenčenko, koji je igrao na poziciji braniča, pokušao je blokirati udarac prema golu kada ga je pak, ispaljen velikom brzinom, pogodio izravno u glavu. Prema navodima iz tužbe, kaciga marke Bauer Re-Akt 55, koju je nosio, napukla je pod silinom udarca.

Videozapisi s utakmice, do kojih je došao California Post, prikazuju scene užasa. Publika je vrištala dok je Zenčenko ustajao, a led se natapao krvlju koja je šikljala iz njegove glave. Hitno je prevezen u bolnicu Valley Presbyterian gdje su mu dijagnosticirane teške razderotine, hematom i, što je najgore, traumatska ozljeda mozga. Odmah je počeo patiti od gubitka pamćenja i problema s koordinacijom vida. Od tog dana više nikada nije stao na klizaljke. Hokej, koji je bio njegov život, postao je samo sjećanje.

Uništena karijera i uništen brak

Posljedice nesreće su katastrofalne i trajne. Zenčenko, koji je radio u tvrtki za restauraciju egzotičnih automobila, više nije u stanju obavljati svoj posao. Njegov odvjetnik Paul Sigelman slikovito je opisao s kakvim se problemima suočava.

​- Radi na automobilu, skine neki dio i samo trenutak kasnije, kada ga treba vratiti, nema pojma odakle je taj dio došao - rekao je Sigelman.

Zbog nemogućnosti rada, financijski teret pao je isključivo na njegova leđa, odnosno na leđa njegove supruge Sofije, koja je počela raditi kao kućna pomoćnica kako bi prehranila obitelj. Par, koji govori samo ruski, skromno živi u dolini San Fernando, a u Los Angeles su se doselili prije manje od dvije godine u potrazi za boljim životom. Tužba, podnesena protiv proizvođača Bauer Hockey i trgovine Pure Hockey u Anaheimu gdje je kaciga kupljena, navodi da je proizvod imao "tvorničku grešku i/ili defektan dizajn" te da je prodan bez adekvatnog upozorenja. Međutim, najpotresniji dio tužbe odnosi se na gubitak intimnosti. Sofia Zenčenko navedena je kao sutužiteljica zbog "gubitka bračnog zajedništva, spolnih odnosa i druženja".

​- Do danas on ne može normalno funkcionirati. Imaju problema s intimnošću, nemaju više isti seksualni život. Ivan je potpuno onesposobljen - izjavio je Sigelman, dodajući da je gubitak seksualnog partnera u Kaliforniji pravno priznata osnova za tužbu. Iako točan iznos odštete još nije definiran, odvjetnik tvrdi da se radi o "višemilijunskom gubitku u dolarima".

Slučaj Ivana Zenčenka, iako se dogodio na amaterskoj razini, bolno podsjeća na mračnu stranu jednog od najbržih i najgrubljih sportova na svijetu. Godinama se u profesionalnim krugovima, pogotovo u najjačoj svjetskoj ligi NHL-u, vodi bitka oko posljedica udaraca u glavu.

Stotine bivših profesionalnih igrača tužile su ligu, tvrdeći da je vodstvo NHL-a svjesno skrivalo informacije o dugoročnim neurološkim posljedicama potresa mozga, poput demencije, Alzheimerove bolesti i kronične traumatske encefalopatije (CTE).

Priče bivših zvijezda poput Dennisa Vaskea, čija je karijera naglo prekinuta nakon brutalnog udarca glavom o ogradu, služe kao upozorenje. Vaske i danas pati od glavobolja, problema sa spavanjem i pamćenjem. Mnogi igrači svjedoče o promjenama osobnosti, nekontroliranim izljevima bijesa i raspadnutim obiteljima kao izravnoj posljedici ozljeda zadobivenih na ledu. Iako je NHL posljednjih godina uveo strože protokole za potres mozga i neovisne promatrače na utakmicama, mnogi smatraju da to nije dovoljno i da je profit desetljećima bio ispred zdravlja igrača.

*uz korištenje AI-ja

