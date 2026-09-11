Holding: Janja Mihalić nova je šefica Vodoopskrbe i odvodnje

Janja Mihalić imenovana je za novu direktoricu Vodoopskrbe i odvodnje (ViO) nakon provedenog javnog natječaja, a prije preuzimanja vodeće uloge u tom društvu bila je zamjenica direktora Vodoopskrbe i odvodnje, priopćio je u petak Zagrebački holding.

"Nakon provedenog javnog natječaja, Skupština društva Vodoopskrba i odvodnja (ViO) imenovala je Janju Mihalić za novu direktoricu i članicu Uprave. Na sjednici Skupštine društva Vodoopskrba i odvodnja, predstavnici Zagrebačkog holdinga, gradova Jastrebarsko, Samobor te općina Klinča sela, Žumberak i Stupnik, donijeli su jednoglasnu odluku o imenovanju nove čelne osobe na mandat od četiri godine", navodi Zagrebački holding u priopćenju.

Janja Mihalić je po zvanju diplomirana ekonomistica, a prije preuzimanja vodeće uloge u društvu Vodoopskrba i odvodnja, od travnja 2024. godine bila je zamjenica direktora društva Vodoopskrba i odvodnja.

U ranijoj karijeri, stekla je iskustvo na rukovodećim pozicijama u javnom sektoru, među ostalim, kao načelnica Sektora za računovodstvene poslove u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te direktorica Sektora za financije u Fondu za obnovu.

Njezin profesionalni put uključuje i Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo, kao i višegodišnji rad na mjestu pomoćnice ravnatelja za zajedničke poslove u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, navodi u priopćenju Zagrebački holding.