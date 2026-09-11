Obavijesti

News

Komentari 1
PROMJENE U ZAGREBU

Holding: Janja Mihalić nova je šefica Vodoopskrbe i odvodnje

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Holding: Janja Mihalić nova je šefica Vodoopskrbe i odvodnje
Zagreb: Direktor Vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević o poskupljenju vode | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Janja Mihalić je po zvanju diplomirana ekonomistica, a prije preuzimanja vodeće uloge u društvu Vodoopskrba i odvodnja, od travnja 2024. godine bila je zamjenica direktora društva Vodoopskrba i odvodnja, kažu iz ZG Holdinga

Janja Mihalić imenovana je za novu direktoricu Vodoopskrbe i odvodnje (ViO) nakon provedenog javnog natječaja, a prije preuzimanja vodeće uloge u tom društvu bila je zamjenica direktora Vodoopskrbe i odvodnje, priopćio je u petak Zagrebački holding.

"Nakon provedenog javnog natječaja, Skupština društva Vodoopskrba i odvodnja (ViO) imenovala je Janju Mihalić za novu direktoricu i članicu Uprave. Na sjednici Skupštine društva Vodoopskrba i odvodnja, predstavnici Zagrebačkog holdinga, gradova Jastrebarsko, Samobor te općina Klinča sela, Žumberak i Stupnik, donijeli su jednoglasnu odluku o imenovanju nove čelne osobe na mandat od četiri godine", navodi Zagrebački holding u priopćenju.

Janja Mihalić je po zvanju diplomirana ekonomistica, a prije preuzimanja vodeće uloge u društvu Vodoopskrba i odvodnja, od travnja 2024. godine bila je zamjenica direktora društva Vodoopskrba i odvodnja.

U ranijoj karijeri, stekla je iskustvo na rukovodećim pozicijama u javnom sektoru, među ostalim, kao načelnica Sektora za računovodstvene poslove u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te direktorica Sektora za financije u Fondu za obnovu.

Njezin profesionalni put uključuje i Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo, kao i višegodišnji rad na mjestu pomoćnice ravnatelja za zajedničke poslove u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, navodi u priopćenju Zagrebački holding.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
TEORIJE ZAVJERE O 9/11 Srušili 'Blizance' supertermitom, tijelo Bin Ladena je smrznuto...
25 GODINA OD NESREĆE

TEORIJE ZAVJERE O 9/11 Srušili 'Blizance' supertermitom, tijelo Bin Ladena je smrznuto...

Nebodere su srušili supertermitom, Pentagon je pogodila raketa, ne avion. Tijelo Bin Ladena su smrznuli, a na snimkama nisu avioni, već hologrami. Razotkrili smo sve teorije zavjere
Učenik izboden u zagrebačkoj školi: Šef KBC-a otkrio stanje, oglasila se i pravobraniteljica
IZ MINUTE U MINUTU

Učenik izboden u zagrebačkoj školi: Šef KBC-a otkrio stanje, oglasila se i pravobraniteljica

U zagrebačkoj srednjoj školi u naselju Voltino u jutarnjim satima došlo je do velikog incidenta. Učenik je nožem, ozlijedio učenika i djelatnicu škole. Pod nadzorom je policije
Šincekove upute za otpad: 'Zvat će te Paško, sve smo dogovorili.' 'Sve će se prekriti kamenom.'
TAJNI RAZGOVORI O BENKOVCU:

Šincekove upute za otpad: 'Zvat će te Paško, sve smo dogovorili.' 'Sve će se prekriti kamenom.'

Uskok je slušao i Paška Dodića • Izvor blizak Ciosu tvrdi da ništa nije bilo sumnjivo jer su Šinceki imali dozvole • Pronađen i medicinski otpad

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026