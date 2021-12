Zagrebački holding poslao je dokument socijalnim partnerima, a i poziv na pregovore oko viška radnika unutar tvrtki Holdinga, doznaje RTL, navodeći da se radi o 544 radnika viška. Što znači da bi u sljedeća dva mjeseca radnici mogli ostati bez posla, a koliko njih, to ovisi o pregovorima sa sindikalnim partnerima.

- To je tek početak, višak je veći i vrti se između 700 i 800 ljudi koji bi trebali izaći iz sustava samo u 2022. godini, a onda bi se smanjivanje broja radnika nastavilo i u 2024. Treba naprosto napraviti red, sve je to previše naraslo, znamo cijelu priču, ali to se mora. Ovo sada je neodrživo - rekao je dobro upućeni izvor RTL-a.

Navodno i druge tvrtke izvan Holdinga rade na reorganizaciji. Pojedini čelnici tvrtki su čak poslali odbijenicu predsjedniku Uprave Holdinga da navedu imaju li višak radnika, ali za sada su to službeno potvrdili.

Direktor Vodovoda i odvodnje Davor Poljak potvrdio je da se radi na reorganizaciji i da je još prerano govoriti, ali da paralelno postoji i višak i manjak radnika.

- Stigao sam tek prije mjesec i pol dana i pokrenuo sam proces reorganizacije kako bismo unaprijedili posao. Odradio sam razgovore sa svim direktorima, vidjeli smo da smo na nekim mjestima 'tanki', postoji i višak. Teško je reći koliko je ljudi viška i koliko je manjka, ali vjerujem da ćemo 1. veljače imati sve gotovo i tada ćemo znati sve. Ali ako govorimo o manjku radnika, nedostaje nam 'plavih kuta'. To su ljudi koji rade na izmjeri vodomjera, na sanaciji mreže i tu zaista trebamo dosta djelatnika, od kvalitetnih vodoinstalatera i montera. Ali za sad je još rano o svemu govoriti - rekao je Poljak za RTL.

- Veliki je problem što su mnogi radili kao agencijski radnici u GSKG-u te tek kasnije bili zaposleni. Sada im se gledao samo staž u tvrtki, a ne i to što su radili kao agencijski radnici te iza sebe imaju i 14 godina rada u našoj tvrtki. Agencijski rad im nije pribrojan i ovo je strašno - rekla je Sandra Crnković, sindikalna povjerenica SSKH-GSKG-a koja smatra da Uprava Holdinga ne može odlučivati o radnicima koji rade na ugovorenim poslovima s Gradom Zagrebom i Hrvatskim vodama.

Odgovor iz Holdinga

'Grupa Zagrebački holding najavila je nužno restrukturiranje i reorganizaciju poslovanja te u skladu s time poduzima potrebne korake od kojih je jedan i provođenje programa zbrinjavanja viška radnika. Pokrenut je proces savjetovanja sa socijalnim partnerima, javnost ćemo informirati kada proces završi'. rekli su iz Holdinga kratko za RTL.