Mladog studenta fizike iz Virovitice Mateja M. su u veljači 2017. napali i opljačkali na Sveučilišnom kampusu u Rijeci. Završio je tad u bolnici s teškim ozljedama glave. Express donosi priču o toj strahoti...
Horor hrvatskog sudstva: Brutalan napad na studenta užasava kao i sudski epilog
Poštovani predsjedniče suda, ovim pismom izražavam svoj službeni protest u vezi s odlukom donesenom dana 23. rujna 2024. Već dugo razmišljam da Vam napišem ovu predstavku, radi se o slučaju mog sina Mateja M. Matej nije u mogućnosti da napiše, stoga Vam ja pišem, stoji u uvodu pisma koje je Ivana M., majka Mateja M. poslala predsjedniku Općinskog suda u Rijeci. Matej M. nestao je 3. lipnja ove godine te se jedino zna da nije u Hrvatskoj.
