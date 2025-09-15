Horor hrvatskog sudstva: Brutalan napad na studenta užasava kao i sudski epilog

Poštovani predsjedniče suda, ovim pismom izražavam svoj službeni protest u vezi s odlukom donesenom dana 23. rujna 2024. Već dugo razmišljam da Vam napišem ovu predstavku, radi se o slučaju mog sina Mateja M. Matej nije u mogućnosti da napiše, stoga Vam ja pišem, stoji u uvodu pisma koje je Ivana M., majka Mateja M. poslala predsjedniku Općinskog suda u Rijeci. Matej M. nestao je 3. lipnja ove godine te se jedino zna da nije u Hrvatskoj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+